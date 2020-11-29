Попробовала в гостях «Образцовые» окорочка, взяла рецепт и сделала дома сразу 2 кг (делюсь своим открытием)

Сегодня я хочу поделиться с вами простым, но весьма оригинальным способом приготовления куриных окорочков в духовке.

Пару месяцев назад попробовала это блюдо в гостях, и была сражена! Это прямо-таки образцовый рецепт!

Готовится на раз-два, а эффект такой, будто над блюдом колдовали на кухне не один час.

Только посмотрите, как это аппетитно:

Окорочка, приготовленные по такому рецепту, получаются очень сочными, с красивой хрустящей корочкой. Процесс маринования занимает всего лишь 15 минут, а остальное — дело духовки.

Ну, а теперь приступаем к приготовлению.

Нарезаем чеснок тонкими пластинами и пересыпаем смесью из соли и чёрного перца.

С внутренней стороны окорочков делаем глубокие надрезы и заполняем их нарезанным чесноком.

…

Повторяем эту процедуру с остальными окорочками, перчим, хорошенько солим со всех сторон и пока отставляем в сторону.

В сотейник с толстым дном кладём сахарный песок, добавляем 1 столовую ложку воды и на достаточно сильном огне доводим массу до кипения.

… От плиты не отходим, чтобы смесь не подгорела!

Как только начнут появляться крупные пузыри, убавляем огонь до среднего. Дожидаемся момента, когда сахарный сироп начнёт приобретать золотистый цвет, и сразу же вливаем в сотейник холодную воду.

А теперь самое интересное

Должна получиться вот такая «янтарная» смесь

Снимаем сироп с огня, даём остыть в течение 5 минут и заливаем окорочка.

Сладко не будет, будет пикантно и очень вкусно!

Последний штрих

Запекаем окорочка при t 200 °C в течение 20 минут, поливая остатками маринада, далее убавляем t до 180 °C и продолжаем запекать ещё 20 минут.