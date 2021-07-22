Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю

Огурчики с ярким вкусом, с приятной сластинкой, упругие и хрустящие. И впервые я не вылила рассол – он был выпит) Всей моей семье очень понравились маринованные огурцы, в этом году мне приказано увеличить объемы!)
КАК ЗАМАРИНОВАТЬ
(в расчете на банки объемом 1 литр).
- Чисто вымытые стеклянные банки заполняем приправами и огурцами.
На дно кладем:
зонтик укропа, листик смородины, зубчик чеснока, 3-4 горошины черного перца, лавровый листочек и кусочек жгучего перца вместе с семенами (отрезаем примерно 1 см.).
- Огурцы моем холодной водой, плотно укладываем в банки. Отрезать или оставлять кончики — дело вкуса.
- Кипятим воду и заливаем огурцы на 15 минут, прикрываем прокипяченными железными крышками.
- Сливаем остывшую воду из банок в кастрюлю и замеряем объем, чтобы правильно подобрать количество сахара и соли.
На 1 литр воды:
6 стол. ложек сахара,
1 стол. ложка соли
- Доводим рассол до кипения и заливаем огурцы доверху.
В каждую банку добавляем по 1 чайной ложечке уксусной кислоты 70%.
- Сразу закатываем банки крышками герметично, переворачиваем вверх дном и укрываем чем-нибудь теплым (одеялом, пледом).
- Спустя сутки убираем маринованные огурцы на хранение (даже в кухонных шкафах с ними ничего не случится, крышки не слетают, рассол не мутнеет).
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