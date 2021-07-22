Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю

Огурчики с ярким вкусом, с приятной сластинкой, упругие и хрустящие. И впервые я не вылила рассол – он был выпит) Всей моей семье очень понравились маринованные огурцы, в этом году мне приказано увеличить объемы!)

КАК ЗАМАРИНОВАТЬ

(в расчете на банки объемом 1 литр).

  • Чисто вымытые стеклянные банки заполняем приправами и огурцами.

На дно кладем:

зонтик укропа, листик смородины, зубчик чеснока, 3-4 горошины черного перца, лавровый листочек и кусочек жгучего перца вместе с семенами (отрезаем примерно 1 см.).

Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю
  • Огурцы моем холодной водой, плотно укладываем в банки. Отрезать или оставлять кончики — дело вкуса.
Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю
  • Кипятим воду и заливаем огурцы на 15 минут, прикрываем прокипяченными железными крышками.
Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю
  • Сливаем остывшую воду из банок в кастрюлю и замеряем объем, чтобы правильно подобрать количество сахара и соли.

На 1 литр воды:

6 стол. ложек сахара,

1 стол. ложка соли

Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю
  • Доводим рассол до кипения и заливаем огурцы доверху.

Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарюВ каждую банку добавляем по 1 чайной ложечке уксусной кислоты 70%.

  • Сразу закатываем банки крышками герметично, переворачиваем вверх дном и укрываем чем-нибудь теплым (одеялом, пледом).
Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю
  • Спустя сутки убираем маринованные огурцы на хранение (даже в кухонных шкафах с ними ничего не случится, крышки не слетают, рассол не мутнеет).
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