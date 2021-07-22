Третий год закрываю огурцы по рецепту соседки по даче: сколько делаю банок – столько раз благодарю

Огурчики с ярким вкусом, с приятной сластинкой, упругие и хрустящие. И впервые я не вылила рассол – он был выпит) Всей моей семье очень понравились маринованные огурцы, в этом году мне приказано увеличить объемы!)

КАК ЗАМАРИНОВАТЬ

(в расчете на банки объемом 1 литр).

Чисто вымытые стеклянные банки заполняем приправами и огурцами.

На дно кладем:

зонтик укропа, листик смородины, зубчик чеснока, 3-4 горошины черного перца, лавровый листочек и кусочек жгучего перца вместе с семенами (отрезаем примерно 1 см.).

Огурцы моем холодной водой, плотно укладываем в банки. Отрезать или оставлять кончики — дело вкуса.

Кипятим воду и заливаем огурцы на 15 минут, прикрываем прокипяченными железными крышками.

Сливаем остывшую воду из банок в кастрюлю и замеряем объем, чтобы правильно подобрать количество сахара и соли.

На 1 литр воды:

6 стол. ложек сахара,

1 стол. ложка соли

Доводим рассол до кипения и заливаем огурцы доверху.

В каждую банку добавляем по 1 чайной ложечке уксусной кислоты 70%.

Сразу закатываем банки крышками герметично, переворачиваем вверх дном и укрываем чем-нибудь теплым (одеялом, пледом).