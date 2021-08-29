Заготавливаю перец по рецепту из 90-х. Через 3 года как свежий: рецепт перца на зиму

Фаршированный перец из банки, сделает блюдо намного вкуснее, чем просто свежий овощ. Маринад придает перцам особый, пикантный вкус и чудесный аромат.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

перец сладкий, 2.5 кг;

вода, 2 л;

уксус 9 %, 4 ст.л;

соль и сахар по 2 ст.л.

Процесс приготовления

Болгарский перец выбирайте по своему вкусу: какой вы любите фаршировать, такой и консервируйте.

Аккуратно вырезаем плодоножку, убираем семена и моем овощи.

Вставляем перец в перец и укладываем в банки. В 3 литровую банку таких пирамидок помещается от 3 до 4, в каждой может быть по 6 – 8 перчиков, смотря какой размер у ваших овощей.

В воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения, вливаем уксус и кипятим минуту.

Заливаем маринад в банки, закручиваем крышки, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним банки в подвале или кладовке.

Такой перчик, фаршированный классическим способом, получается гораздо вкуснее, чем свежий овощ с грядки.