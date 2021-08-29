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Заготавливаю перец по рецепту из 90-х. Через 3 года как свежий: рецепт перца на зиму

Фаршированный перец из банки, сделает блюдо намного вкуснее, чем просто свежий овощ. Маринад придает перцам особый, пикантный вкус и чудесный аромат. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • перец сладкий, 2.5 кг; 
  • вода, 2 л; 
  • уксус 9 %, 4 ст.л; 
  • соль и сахар по 2 ст.л. 

Процесс приготовления 

Болгарский перец выбирайте по своему вкусу: какой вы любите фаршировать, такой и консервируйте. 

Аккуратно вырезаем плодоножку, убираем семена и моем овощи. 

Вставляем перец в перец и укладываем в банки. В 3 литровую банку таких пирамидок помещается от 3 до 4, в каждой может быть по 6 – 8 перчиков, смотря какой размер у ваших овощей. 

В воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения, вливаем уксус и кипятим минуту. 

Заливаем маринад в банки, закручиваем крышки, переворачиваем и укутываем до остывания. 

Храним банки в подвале или кладовке. 

Заготавливаю перец по рецепту из 90-х. Через 3 года как свежий: рецепт перца на зиму

Такой перчик, фаршированный классическим способом, получается гораздо вкуснее, чем свежий овощ с грядки. 

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