Ленивые беляши. Век живи-век учись! Вкуснее любых пирожков

Ленивые беляши станут одним ваших любимых завтраков. Такое блюдо понравится всем без исключения и накормит всю семью.

Ленивые беляши: ингредиенты

Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Кефир — 200 мл. (двести миллилитров) Яйца — 1 шт. (одна штука) Фарш — 200 гр. (двести грамм) Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка) Сода — 1 ст. л (одна столовая ложка) Лук — 1 шт. (одна штука) Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Соль, перец, зелень, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте кефир с содой, солью, яйцом и сахаром, перемешайте до однородности.

Совет: чтобы тесто получилось пышным, кефир необходимо немного подогреть, тогда сода вступит в реакцию быстрее и тесто получится гораздо пышнее.

Всыпьте просеянную муку, замесите тесто, накройте плёнкой и оставьте на 10 минут.

Смешайте фарш с измельчённым луком, посолите, поперчите, добавьте те специи, которые предпочитаете и зелень, всё тщательно перемешайте.

Выложите в разогретое на сковороде растительное масло по одной столовой ложке теста, сверху ложку фарша, а затем ещё ложку теста, чтобы получился пирожок.

На небольшом огне обжарьте пирожки с двух сторон под закрытой крышкой.

Подавайте готовые пирожки со сметаной.

Ленивые беляши получаются просто восхитительными — нежными и мягкими.

Приятного аппетита!