Ленивые беляши. Век живи-век учись! Вкуснее любых пирожков

Ленивые беляши станут одним ваших любимых завтраков. Такое блюдо понравится всем без исключения и накормит всю семью.
Ленивые беляши: ингредиенты
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Фарш — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль, перец, зелень, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте кефир с содой, солью, яйцом и сахаром, перемешайте до однородности.
Совет: чтобы тесто получилось пышным, кефир необходимо немного подогреть, тогда сода вступит в реакцию быстрее и тесто получится гораздо пышнее.
- Всыпьте просеянную муку, замесите тесто, накройте плёнкой и оставьте на 10 минут.
- Смешайте фарш с измельчённым луком, посолите, поперчите, добавьте те специи, которые предпочитаете и зелень, всё тщательно перемешайте.
- Выложите в разогретое на сковороде растительное масло по одной столовой ложке теста, сверху ложку фарша, а затем ещё ложку теста, чтобы получился пирожок.
- На небольшом огне обжарьте пирожки с двух сторон под закрытой крышкой.
- Подавайте готовые пирожки со сметаной.
Ленивые беляши получаются просто восхитительными — нежными и мягкими.
Приятного аппетита!
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