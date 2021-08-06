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Ленивые беляши. Век живи-век учись! Вкуснее любых пирожков

Ленивые беляши станут одним ваших любимых завтраков. Такое блюдо понравится всем без исключения и накормит всю семью.

Ленивые беляши: ингредиенты

Ленивые беляши

  1. Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Фарш — 200 гр. (двести грамм)
  5. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Сода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Лук — 1 шт. (одна штука)
  8. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Соль, перец, зелень, специи — по вкусу

Способ приготовления:

  • Смешайте кефир с содой, солью, яйцом и сахаром, перемешайте до однородности.

Совет: чтобы тесто получилось пышным, кефир необходимо немного подогреть, тогда сода вступит в реакцию быстрее и тесто получится гораздо пышнее.

  • Всыпьте просеянную муку, замесите тесто, накройте плёнкой и оставьте на 10 минут.
  • Смешайте фарш с измельчённым луком, посолите, поперчите, добавьте те специи, которые предпочитаете и зелень, всё тщательно перемешайте.
  • Выложите в разогретое на сковороде растительное масло по одной столовой ложке теста, сверху ложку фарша, а затем ещё ложку теста, чтобы получился пирожок.
  • На небольшом огне обжарьте пирожки с двух сторон под закрытой крышкой.
  • Подавайте готовые пирожки со сметаной.

Ленивые беляши получаются просто восхитительными — нежными и мягкими.

Ленивые беляши. Век живи-век учись! Вкуснее любых пирожков 2

Приятного аппетита!

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