Скатерть-Самобранка

5 324 подписчика

Салат Лисья шубка. На каждый праздник балую своих этим салатиком

Салат Лисья шубка — отличный вариант и для торжества! Салат очень интересный, я бы сказала необычный. Получается вкусно, несмотря на простые и вполне доступные ингредиенты.

Салат Лисья шубка. На каждый праздник балую своих этим салатиком 2

Салат Лисья шубка: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 1 (одна) шт — картофеля
  3. 2 (две) шт — моркови
  4. 200 (двести) гр — филе сельди
  5. 200 (двести) гр — шампиньонов
  6. 60 (шестьдесят) гр — майонеза
  7. 2 (две) ст. ложки — подсолнечного масла
  8. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Отварите картофель в мундире. Затем немного остудите его и очистите от кожуры, натрите на крупной терке
  • Шампиньоны промойте и нарежьте мелко
  • Лук тоже нарежьте мелко
  • Морковь очистите и натрите на корейской терке. Тушите до мягкого состояния
  • Филе селедки промойте и нарежьте средним кубиком
  • Теперь укладывайте слоями: селедка — картофель — шампиньоны — лук — морковь. Каждый слой смазывайте майонезом и солите. Покройте морковь майонезом небольшими полосками. Салатик очень красочный. И вправду, прям как лисичка. Такой рыженький оранжевенький. Его желательно укладывать именно слоями, так получается намного эффектнее. Такой салат лисья шубка можно приготовить и в новогоднюю ночь! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

 

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх