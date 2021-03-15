Салат Лисья шубка. На каждый праздник балую своих этим салатиком

Салат Лисья шубка — отличный вариант и для торжества! Салат очень интересный, я бы сказала необычный. Получается вкусно, несмотря на простые и вполне доступные ингредиенты.

Салат Лисья шубка: ингредиенты

1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — картофеля 2 (две) шт — моркови 200 (двести) гр — филе сельди 200 (двести) гр — шампиньонов 60 (шестьдесят) гр — майонеза 2 (две) ст. ложки — подсолнечного масла соль по вкусу

Рецепт приготовления: