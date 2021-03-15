Салат Лисья шубка. На каждый праздник балую своих этим салатиком

Салат Лисья шубка — отличный вариант и для торжества! Салат очень интересный, я бы сказала необычный. Получается вкусно, несмотря на простые и вполне доступные ингредиенты.
Салат Лисья шубка: ингредиенты
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — картофеля
- 2 (две) шт — моркови
- 200 (двести) гр — филе сельди
- 200 (двести) гр — шампиньонов
- 60 (шестьдесят) гр — майонеза
- 2 (две) ст. ложки — подсолнечного масла
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварите картофель в мундире. Затем немного остудите его и очистите от кожуры, натрите на крупной терке
- Шампиньоны промойте и нарежьте мелко
- Лук тоже нарежьте мелко
- Морковь очистите и натрите на корейской терке. Тушите до мягкого состояния
- Филе селедки промойте и нарежьте средним кубиком
- Теперь укладывайте слоями: селедка — картофель — шампиньоны — лук — морковь. Каждый слой смазывайте майонезом и солите. Покройте морковь майонезом небольшими полосками. Салатик очень красочный. И вправду, прям как лисичка. Такой рыженький оранжевенький. Его желательно укладывать именно слоями, так получается намного эффектнее. Такой салат лисья шубка можно приготовить и в новогоднюю ночь! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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