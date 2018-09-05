Курица в квасе: Гости никогда не догадаются о способе приготовлении

Корочка получается ароматная и хрустящая!
Ингредиенты:
Курица кусочки – 6-8 штук;
Квас – 500 мл;
Чеснок – 5 зубчиков;
Аджика (сухая) – 2 ч. ложки;
Соль — 1,5 ст.ложки;
Другие специи – по вкусу.
Приготовление:
Смешиваем квас с рубленным чесноком, солью и специями.
Маринуем в этой смеси куриные крылья и бедрышки на 2 часа.
Затем выкладываем курицу в форму с небольшим количеством маринада.
Выпекаем при 200 С минут 40.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Елена Батухтина
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