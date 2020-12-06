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Салат Гнездо глухаря: вкусный и красивый салат

Салат Гнездо глухаря не требует дорогих ингредиентов! Все очень просто, но вкусно! Отличный вариант для праздничного стола.

Салат Гнездо глухаря: ингредиенты

Салат Гнездо глухаря

  1. 300 (триста) гр – куриного филе
  2. 3 (три) шт – яиц
  3. 3 (три) шт – картофеля
  4. 50 (пятьдесят) гр – майонеза
  5. 2 (две) шт – огурцов
  6. 30 (тридцать) гр – зелени
  7. 1 (одна) шт – лука
  8. Соль и острый молотый перец по вкусу
  9. 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
  10. 3 (три) шт – перепелиных яиц

Салат Гнездо глухаря: рецепт

Салат Гнездо глухаря

  • Лук мелко нарежьте
  • Куриное филе отварите и нарежьте соломкой
  • Огурцы тоже нарежьте соломкой
  • Яйца отварите. Белки нарежьте кубиком
  • Картофель натрите на терке для корейской морковки и обжарьте его на растительном масле
  • В посуде смешайте огурцы, яйца, филе и ¾ картошки. Перемешайте
  • Заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу
  • Сверху посыпьте тертым желтком
  • Украсьте оставшимся картофелем. Выложите сваренные перепелиные яйца. Украсьте словно гнездо

Салат Гнездо глухаря готов!

Салат Гнездо глухаря

На здоровье.

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