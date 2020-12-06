Салат Гнездо глухаря: вкусный и красивый салат

Салат Гнездо глухаря не требует дорогих ингредиентов! Все очень просто, но вкусно! Отличный вариант для праздничного стола.
Салат Гнездо глухаря: ингредиенты
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 3 (три) шт – яиц
- 3 (три) шт – картофеля
- 50 (пятьдесят) гр – майонеза
- 2 (две) шт – огурцов
- 30 (тридцать) гр – зелени
- 1 (одна) шт – лука
- Соль и острый молотый перец по вкусу
- 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
- 3 (три) шт – перепелиных яиц
Салат Гнездо глухаря: рецепт
- Лук мелко нарежьте
- Куриное филе отварите и нарежьте соломкой
- Огурцы тоже нарежьте соломкой
- Яйца отварите. Белки нарежьте кубиком
- Картофель натрите на терке для корейской морковки и обжарьте его на растительном масле
- В посуде смешайте огурцы, яйца, филе и ¾ картошки. Перемешайте
- Заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу
- Сверху посыпьте тертым желтком
- Украсьте оставшимся картофелем. Выложите сваренные перепелиные яйца. Украсьте словно гнездо
Салат Гнездо глухаря готов!
На здоровье.
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