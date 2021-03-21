Фаршированная скумбрия. Два самых лучших блюда

Фаршированная скумбрия по данному рецепту получается вкусной, аппетитной и такой ароматной. А начинка — идеальное сочетание для данного вида рыбы. Блюдо получается ярким и красочным, смело можете приготовить его на романтический ужин или любое торжество.

Фаршированная скумбрия: ингредиенты

2 (две) шт — яиц 50 (пятьдесят) гр — сыра петрушка 3 (три) шт — замороженной скумбрии лимон 1 (одна) ч. ложка — лимонной цедры 1 (один) зубчик — чеснока соль перец

Рецепт приготовления: