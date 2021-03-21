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Фаршированная скумбрия. Два самых лучших блюда

Фаршированная скумбрия по данному рецепту получается вкусной, аппетитной и такой ароматной. А начинка — идеальное сочетание для данного вида рыбы. Блюдо получается ярким и красочным, смело можете приготовить его на романтический ужин или любое торжество.

Фаршированная скумбрия

Фаршированная скумбрия: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 50 (пятьдесят) гр — сыра
  3. петрушка
  4. 3 (три) шт — замороженной скумбрии
  5. лимон
  6. 1 (одна) ч. ложка — лимонной цедры
  7. 1 (один) зубчик — чеснока
  8. соль
  9. перец

Рецепт приготовления:

  • Яйца и сыр натрите на мелкой терке. Петрушку мелко нашинкуйте
  • Смешайте сыр, яйца, зелень с цедрой лимона и пропущенным через пресс чесноком. Слегка подсолите начинку. Перемешайте.
  • Рыбу выложите на фольгу, плотно фаршируйте начинкой. Сверху выдавите сок лимона. Заверните в фольгу. Помните, не оборачивайте фольгой плотно, должна оставаться воздушная подушка. Выпекайте в разогретой до 180 гр духовке около получаса. Можно в конце приготовления открыть фольгу и запечь ещё пять минут для корочки. Такая вкусная и сочная фаршированная скумбрия. Готовьте обязательно и будете довольны. Как видите, не сложный и такой замечательны рецепт!
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