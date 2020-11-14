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Тушеная капуста: блюдо, знакомое с детства

Тушеная капуста! Самый, наверное, распространенный овощ у нас – это капуста кочанная. Борщ, щи, соленья, пирожки и много чего еще готовится с использованием капусты.

Немудрено, ведь капуста полна полезными веществами, так необходимыми нашему организму.

Возможно вам будет интересно, что в капусте содержится легко усваиваемый растительный белок, такие минералы как калий, кальций, магний (необходимы для сердечно-сосудистой системы), витамины группы В и С, клетчатка и много еще чего полезного.

Предлагаем вам простой, но очень вкусный и пикантный рецепт приготовления тушеной капусты.

Готовить это блюдо очень просто, результат получается очень нежным и с неожиданными нотками, придающими свежесть с детства знакомому вкусу тушеной капусты.

Тушеная капуста

Тушеная капуста: ингредиенты

  • Капуста белокочанная – 1 кг
  • Помидоры (можно взять консервированные в собственном соку) – 5 шт.
  • Лук – 3 головки
  • Морковь – 3 шт.
  • Белое сухое вино – 50-70 мл
  • Мука – 2 столовые ложки
  • Соевый соус – 3 столовые ложки
  • Специи: сушеный укроп, паприка, сушеные листья базилика, черный молотый перец, хлопья чили – по 1/2 чайной ложки (количество можно варьировать по вкусу)
  • Свежая зелень: кинза (кориандр), петрушка, базилик
  • Соль
  • Растительное масло

Тушеная капуста

Тушеная капуста: приготовление

  1. Подготовленный, освобожденный от лишней воды, кочан капусты тонко нашинковать.
  2. В разогретом растительном масле поджарить нарезанный полукольцами лук и нашинкованную соломкой морковь. Жарить нужно на сильном огне 2-3 минуты.
  3. Добавить в лук с морковью нашинкованную капусту, убрать огонь и добавить кофейную чашку кипятка.
  4. Накрыть крышкой и тушить, периодически перемешивая. В случае необходимости добавляйте воду в процессе тушения.
  5. Помидоры мелко нашинковать или измельчить в блендере и добавить к капусте через 20 минут после начала готовки.
  6. Еще через 10-15 минут смешать вино, соевый соус, специи и муку так, чтобы в результате получить однородную массу и влить в тушащуюся капусту. Хорошо перемешать.
  7. Огонь убрать на самый минимум и продолжать тушить еще 10 минут.
  8. Перед подачей посыпать нашинкованной зеленью.

Тушеная капуста: готова

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