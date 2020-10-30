Скатерть-Самобранка

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Мама научила готовить вкусное блюдо из обычной моркови. Теперь это любимое блюдо у нас в семье – заходит на ура

Такой вкусный морковный рулет с творожной начинкой, я придумал сам. Недавно готовил рулет из тыквы, а потом и подумал о том, что и из моркови должно быть тоже вкусно. Да и внешний вид – красивый оранжевый цвет, просто возбуждает аппетит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • морковь, 4 шт крупные;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 3 ст.л;
  • творог, 300 г;
  • петрушка, пучок;
  • соль.

Процесс приготовления

Морковь трем на крупной терке, присаливаем, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Теперь отжимаем руками сок и смешиваем морковь с яйцами и мукой.

Противень застилаем пергаментом и при помощи кисточки, смазываем его растительным маслом.

Выкладываем морковную массу и разравниваем ее по всей форме.

Мама научила готовить вкусное блюдо из обычной моркови. Теперь это любимое блюдо у нас в семье – заходит на ура

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем корж около 20 минут.

Для начинки смешиваем мелко рубленую петрушку с творогом.

Совет: творог можно заменить мягким сыром, творожной пастой и вообще придумать свою начинку.

Выкладываем начинку на корж, равномерно распределяем и сворачиваем корж в рулет.

Мама научила готовить вкусное блюдо из обычной моркови. Теперь это любимое блюдо у нас в семье – заходит на ура

Возвращаем рулет в духовку на 15 минут и допекаем при 170 градусах.

Мама научила готовить вкусное блюдо из обычной моркови. Теперь это любимое блюдо у нас в семье – заходит на ура

Рулет получается очень мягким и сочным, ароматным.

Мама научила готовить вкусное блюдо из обычной моркови. Теперь это любимое блюдо у нас в семье – заходит на ура

Кстати, вместо творога возьмите сыр, натрите его на крупной терке и смешайте с любой рубленой зеленью.

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