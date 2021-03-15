Салат Весенний. Праздничный салатик в весеннее время

Салат Весенний — такой праздничный и яркий! Вы только посмотрите на его оформление! Это идеальный вариант салата для праздника!

Салат Весенний: ингредиенты

4 (четыре) шт — яиц 200 (двести) гр — ветчины 1 (одна) шт — моркови 2 (две) шт — картошки 2 (две) шт — красного мелкого лука 1 (один) пучок — зеленого лука майонез по вкусу соль по вкусу баночка консервированной кукурузы

Рецепт приготовления: