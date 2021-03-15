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Салат Весенний. Праздничный салатик в весеннее время

Салат Весенний — такой праздничный и яркий! Вы только посмотрите на его оформление! Это идеальный вариант салата для праздника!

Салат Весенний

Салат Весенний: ингредиенты

  1. 4 (четыре) шт — яиц
  2. 200 (двести) гр — ветчины
  3. 1 (одна) шт — моркови
  4. 2 (две) шт — картошки
  5. 2 (две) шт — красного мелкого лука
  6. 1 (один) пучок — зеленого лука
  7. майонез по вкусу
  8. соль по вкусу
  9. баночка консервированной кукурузы

Рецепт приготовления:

  • Отварите морковь и картофель. Остудите и нарежьте небольшими кубиками
  • Ветчину также нарежьте кубиками
  • Вареные яйца разделите на белок и желток. Белок измельчите на мелкой терке, а желток просто мелко нарежьте
  • Возьмите зеленый лук, промойте, 5 стрелок оставьте для украшения, а остальные измельчите ножом
  • Достаньте глубокую миску и смешайте в ней картофель, ветчину, морковь и желтки. Также добавьте в салат кукурузу, но одну ложку оставьте для украшения. Заправьте салат майонезом, посолите и перемешайте
  • Выложите поверх салата тертые белки
  • Вырежьте цветки для украшения. Это не сложно. Возьмите небольшой острый нож и красную луковицу. И вырезайте цветочек
  • Теперь насаживайте стрелки зеленого лука и наши цветочки на бамбуковые палочки, а из кукурузы сделайте сердцевинки цветкам
  • Посыпьте салат по краям измельченным зеленым луком.
    Салат Весенний получился на славу.
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