Салат Весенний. Праздничный салатик в весеннее время

Салат Весенний — такой праздничный и яркий! Вы только посмотрите на его оформление! Это идеальный вариант салата для праздника!
Салат Весенний: ингредиенты
- 4 (четыре) шт — яиц
- 200 (двести) гр — ветчины
- 1 (одна) шт — моркови
- 2 (две) шт — картошки
- 2 (две) шт — красного мелкого лука
- 1 (один) пучок — зеленого лука
- майонез по вкусу
- соль по вкусу
- баночка консервированной кукурузы
Рецепт приготовления:
- Отварите морковь и картофель. Остудите и нарежьте небольшими кубиками
- Ветчину также нарежьте кубиками
- Вареные яйца разделите на белок и желток. Белок измельчите на мелкой терке, а желток просто мелко нарежьте
- Возьмите зеленый лук, промойте, 5 стрелок оставьте для украшения, а остальные измельчите ножом
- Достаньте глубокую миску и смешайте в ней картофель, ветчину, морковь и желтки. Также добавьте в салат кукурузу, но одну ложку оставьте для украшения. Заправьте салат майонезом, посолите и перемешайте
- Выложите поверх салата тертые белки
- Вырежьте цветки для украшения. Это не сложно. Возьмите небольшой острый нож и красную луковицу. И вырезайте цветочек
- Теперь насаживайте стрелки зеленого лука и наши цветочки на бамбуковые палочки, а из кукурузы сделайте сердцевинки цветкам
- Посыпьте салат по краям измельченным зеленым луком. Салат Весенний получился на славу.
Свежие комментарии