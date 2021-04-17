Пирог Драник. Выпечка с яичной начинкой и нежирной картофельной основой

Пирог Драник это просто взрыв невероятных вкусов, он очень вкусный и ароматный. Здесь можно дать волю фантазии и приготовить пирог со вкусом своих любимых ягод.

Пирог Драник: ингредиенты

Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм) Яйца – 2 шт. (две штуки) Кефир – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) Сод а – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Абрикосы – 400 г. (четыреста грамм) Смородина чёрная – 100 г. (сто грамм) Сахарный песок – 180 г. (сто восемьдесят грамм) Масло сливочное – 50 г. (пятьдесят грамм) Ванилин – щепотка Соль – щепотка

Пошаговое приготовление:

Влейте в глубокую миску кефир и вбейте яйцо.

Венчиком немного взбейте, следом добавьте ванилин и сахарный песок. Заново перемешайте.

Растопите сливочное масло на паровой бане или в микроволновке, остудите и добавьте к тесту.

Всыпьте просеянную муку, пищевую соду и поваренную соль.

Перемешайте всё венчиком. Тесто получится однородным, без комочков.

Разморозьте половинки абрикоса и разделить на две части.

Чёрную смородину размораживайте не сильно. Вместо смородины можете использовать малину.

Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Если форма силиконовая, можно не смазывать. Вылейте в форму третью часть теста и разровняйте.

Выложите треть ягод.

Подобным образом сделайте ещё два слоя теста и ягод.

Выпекайте в разогретой духовке примерно 60 минут при температуре 180 градусов. Пирог должен хорошо подрумяниться. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой и готовый выньте из духовки. Дайте остыть и патом переложите на поднос или блюдо.

Пирог Драник готов к подаче.

Надеемся Вам понравиться наш рецепт!