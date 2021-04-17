Пирог Драник. Выпечка с яичной начинкой и нежирной картофельной основой

Пирог Драник это просто взрыв невероятных вкусов, он очень вкусный и ароматный. Здесь можно дать волю фантазии и приготовить пирог со вкусом своих любимых ягод.
Пирог Драник: ингредиенты
- Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Кефир – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сод а – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Абрикосы – 400 г. (четыреста грамм)
- Смородина чёрная – 100 г. (сто грамм)
- Сахарный песок – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Масло сливочное – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Ванилин – щепотка
- Соль – щепотка
Пошаговое приготовление:
- Влейте в глубокую миску кефир и вбейте яйцо.
- Венчиком немного взбейте, следом добавьте ванилин и сахарный песок. Заново перемешайте.
- Растопите сливочное масло на паровой бане или в микроволновке, остудите и добавьте к тесту.
- Всыпьте просеянную муку, пищевую соду и поваренную соль.
- Перемешайте всё венчиком. Тесто получится однородным, без комочков.
- Разморозьте половинки абрикоса и разделить на две части.
- Чёрную смородину размораживайте не сильно. Вместо смородины можете использовать малину.
- Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Если форма силиконовая, можно не смазывать. Вылейте в форму третью часть теста и разровняйте.
- Выложите треть ягод.
- Подобным образом сделайте ещё два слоя теста и ягод.
- Выпекайте в разогретой духовке примерно 60 минут при температуре 180 градусов. Пирог должен хорошо подрумяниться. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой и готовый выньте из духовки. Дайте остыть и патом переложите на поднос или блюдо.
Пирог Драник готов к подаче.
Надеемся Вам понравиться наш рецепт!
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