Торт из Зефира — Нежный Вкус для Домочадцев и Друзей

Многие из нас любят побаловать себя и своих домочадцев чем-нибудь сладеньким. Тортики – особая тема. Предлагаем вам Торт из зефира, пошаговый рецепт которого найдете ниже.

Этот торт получается очень нежным и вкусным. Его хорошо подавать к чаю или кофе в качестве десерта.

Торт из зефира: Ингредиенты

Для коржей:

Яйца – 6 шт.

Мука – 240 г

сахар – 150 г

масло сливочное – для смазки

Для прослойки:

зефир – 750 г

клубника, банан, киви – на усмотрение

Для крема:

сливки – 1,5 стакана

сгущенное молоко – 150 г

Для украшения:

шоколадная глазурь (из белого или черного шоколада)

виноград – на усмотрение

Торт из зефира: Пошаговый рецепт

В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар, хорошенько взбить венчиком или лучше миксером до получения густой однородной массы.

Понемногу просеивать муку через мелкое сито в полученную массу, при этом постоянно помешивать деревянной ложкой во избежание возникновения комочков.

Разделить тесто на три части.

Взять форму для выпечки.

Дно и стенки хорошенько смазать сливочным маслом и выложить туда половину приготовленного теста.

Режим духовки установить на 180°С, заложить туда форму с тестом и печь корж четверть часа.

По истечении времени достать корж из духовки и отложить, чтобы остыл.

Таким же образом нужно приготовить и остальные коржи.

В сливки добавить сгущенное молоко и хорошенько взбить миксером.

Зефир разрезать на тонкие ломтики, а верхушки оставить для оформления торта.

Клубнику, банан и киви разрезать на мелкие кубики.

Выложить дольки зефира на остывший корж, смазать 1/3 взбитых сливок, посыпать измельченными фруктами.

Поверх положить второй корж. Его также смазать кремом и посыпать фруктами.

Затем положить третий корж.

Весь торт смазать оставшимся кремом.

На медленном огне приготовить шоколадную глазурь (из белого или черного шоколада) и дать ей немного остыть.

Но слишком затягивать не стоит, иначе придется вновь разогревать.

Разрезать виноградины пополам и очистить от косточек.

Торт покрыть глазурью.

Сверху красиво уложить зефир и виноградинки.

Отложить торт на час и дать ему пропитаться кремом.

Торт готов. Добро пожаловать на чай или кофе!