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Торт из Зефира — Нежный Вкус для Домочадцев и Друзей

Многие из нас любят побаловать себя и своих домочадцев чем-нибудь сладеньким. Тортики – особая тема. Предлагаем вам Торт из зефира, пошаговый рецепт которого найдете ниже.

Этот торт получается очень нежным и вкусным. Его хорошо подавать к чаю или кофе в качестве десерта.

Торт из зефира: Ингредиенты

  • Для коржей:
  • Яйца – 6 шт.
  • Мука – 240 г
  • сахар – 150 г
  • масло сливочное – для смазки

Торт из зефира

Для прослойки:

  • зефир – 750 г
  • клубника, банан, киви – на усмотрение

Для крема:

  • сливки – 1,5 стакана
  • сгущенное молоко – 150 г

Для украшения:

  • шоколадная глазурь (из белого или черного шоколада)
  • виноград – на усмотрение

Торт из зефира: Пошаговый рецепт

  • В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар, хорошенько взбить венчиком или лучше миксером до получения густой однородной массы.
  • Понемногу просеивать муку через мелкое сито в полученную массу, при этом постоянно помешивать деревянной ложкой во избежание возникновения комочков.
  • Разделить тесто на три части.
  • Взять форму для выпечки.
  • Дно и стенки хорошенько смазать сливочным маслом и выложить туда половину приготовленного теста.
  • Режим духовки установить на 180°С, заложить туда форму с тестом и печь корж четверть часа.
  • По истечении времени достать корж из духовки и отложить, чтобы остыл.
  • Таким же образом нужно приготовить и остальные коржи.
  • В сливки добавить сгущенное молоко и хорошенько взбить миксером.
  • Зефир разрезать на тонкие ломтики, а верхушки оставить для оформления торта.
  • Клубнику, банан и киви разрезать на мелкие кубики.
  • Выложить дольки зефира на остывший корж, смазать 1/3 взбитых сливок, посыпать измельченными фруктами.
  • Поверх положить второй корж. Его также смазать кремом и посыпать фруктами.
  • Затем положить третий корж.
  • Весь торт смазать оставшимся кремом.
  • На медленном огне приготовить шоколадную глазурь (из белого или черного шоколада) и дать ей немного остыть.
  • Но слишком затягивать не стоит, иначе придется вновь разогревать.

Торт из Зефира — Нежный Вкус для Домочадцев и Друзей

  • Разрезать виноградины пополам и очистить от косточек.
  • Торт покрыть глазурью.
  • Сверху красиво уложить зефир и виноградинки.
  • Отложить торт на час и дать ему пропитаться кремом.

Торт готов. Добро пожаловать на чай или кофе!

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