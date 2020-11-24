Торт из Зефира — Нежный Вкус для Домочадцев и Друзей

Многие из нас любят побаловать себя и своих домочадцев чем-нибудь сладеньким. Тортики – особая тема. Предлагаем вам Торт из зефира, пошаговый рецепт которого найдете ниже.
Этот торт получается очень нежным и вкусным. Его хорошо подавать к чаю или кофе в качестве десерта.
Торт из зефира: Ингредиенты
- Для коржей:
- Яйца – 6 шт.
- Мука – 240 г
- сахар – 150 г
- масло сливочное – для смазки
Для прослойки:
- зефир – 750 г
- клубника, банан, киви – на усмотрение
Для крема:
- сливки – 1,5 стакана
- сгущенное молоко – 150 г
Для украшения:
- шоколадная глазурь (из белого или черного шоколада)
- виноград – на усмотрение
Торт из зефира: Пошаговый рецепт
- В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар, хорошенько взбить венчиком или лучше миксером до получения густой однородной массы.
- Понемногу просеивать муку через мелкое сито в полученную массу, при этом постоянно помешивать деревянной ложкой во избежание возникновения комочков.
- Разделить тесто на три части.
- Взять форму для выпечки.
- Дно и стенки хорошенько смазать сливочным маслом и выложить туда половину приготовленного теста.
- Режим духовки установить на 180°С, заложить туда форму с тестом и печь корж четверть часа.
- По истечении времени достать корж из духовки и отложить, чтобы остыл.
- Таким же образом нужно приготовить и остальные коржи.
- В сливки добавить сгущенное молоко и хорошенько взбить миксером.
- Зефир разрезать на тонкие ломтики, а верхушки оставить для оформления торта.
- Клубнику, банан и киви разрезать на мелкие кубики.
- Выложить дольки зефира на остывший корж, смазать 1/3 взбитых сливок, посыпать измельченными фруктами.
- Поверх положить второй корж. Его также смазать кремом и посыпать фруктами.
- Затем положить третий корж.
- Весь торт смазать оставшимся кремом.
- На медленном огне приготовить шоколадную глазурь (из белого или черного шоколада) и дать ей немного остыть.
- Но слишком затягивать не стоит, иначе придется вновь разогревать.
- Разрезать виноградины пополам и очистить от косточек.
- Торт покрыть глазурью.
- Сверху красиво уложить зефир и виноградинки.
- Отложить торт на час и дать ему пропитаться кремом.
Торт готов. Добро пожаловать на чай или кофе!
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