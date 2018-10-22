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Очень вкусная домашняя тушенка (готовим в мультиварке)

Приготовить тушенку из курицы в домашних условиях довольно просто и очень быстро. К тому же для этого можно воспользоваться мультиваркой. Благодаря ей мясо получится более нежное и сочное. Такая тушенка получится намного вкуснее магазинной. Ее можно брать в дорогу с собой или просто делать из нее заготовку на зиму. Такую тушенку отлично иметь в запасе в холодильнике, ведь ее можно открыть тогда, когда нет времени на приготовление ужина.

Необходимые продукты

  • 1,5 килограмма куриных частей
  • 5 лавровых листов
  • 10 горошин черного перца
  • 1 столовая ложка соли
  • специи

Начинаем приготовление

  1. Курицу тщательно промываем и рубим на маленькие кусочки. Затем перекладываем в миску, пересыпаем солью и специями, добавляем лавровый лист и перец горошком, а потом тщательно перемешиваем руками. Миску накрываем пищевой пленкой и оставляем мясо мариноваться на 40 минут.
  2. Подготовленное мясо перекладываем в чашу мультиварки вместе с образовавшимся соком. Выставляем на мультиварке функцию «Тушение» на 4 часа.
  3. Готовую тушенку раскладываем по баночкам или контейнерам, а потом герметично закрываем. Ставим заготовку в холодильник и достаем по мере необходимости.

Подавать тушенку можно с гарниром из аппетитной картошечки, которую можно также приготовить в мультиварке по рецепту с нашего сайта.

Очень вкусная домашняя тушенка (готовим в мультиварке)

Приятного аппетита!

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Мультиварки
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