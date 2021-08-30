Варенье Незнакомка. Самое вкусное лакомство на зиму

Варенье Незнакомка — самый надёжный и лучший способ приготовления варенья.
Варенье Незнакомка: ингредиенты
- Ягоды чёрной смородины — 1 кг. (один килограмм)
- Сахар — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
Процесс приготовления:
- Ягоды переберите, вымойте и выложите на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
- В кастрюлю вылейте стакан воды и сразу выложите все ягоды, перемешайте и доведите до кипения. Кипятите ровно 5 минут.
- Затем всыпьте сахар, снова всё перемешайте и доведите до кипения, кипятите ещё пять минут.
- Варенье готово, оно получается как желе, так как ягоды были прокипячены с водой. У смородины плотная кожица и она дольше пускает сок, поэтому нужна вода.
- Разложите варенье в стерилизованные банки и храните в холодильнике.
Варенье Незнакомка — самое нежное и вкусное.
Приятного аппетита!
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