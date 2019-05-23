Лучшего рецепта просто нет. Много лет готовлю картофель только так

картофель

соль

специи

растительное масло

Приготовление:

Почистите картошку.

Возьмите столовую ложку и поместите в неё картошину. Придерживая рукой ложку с картошкой, ножом сделайте прорезы до упора в ложку.

Уложите картошку в форму, полейте растительным маслом и присыпьте приправой — соль, перец и травы по вкусу.

Запекайте в духовке до готовности при температуре 190-200 градусов, периодически поливая маслом.

Приятного аппетита!!!