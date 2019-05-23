Лучшего рецепта просто нет. Много лет готовлю картофель только так

картофель
соль
специи
растительное масло
Приготовление:
Почистите картошку.
Возьмите столовую ложку и поместите в неё картошину. Придерживая рукой ложку с картошкой, ножом сделайте прорезы до упора в ложку.
Уложите картошку в форму, полейте растительным маслом и присыпьте приправой — соль, перец и травы по вкусу.
Запекайте в духовке до готовности при температуре 190-200 градусов, периодически поливая маслом.
Приятного аппетита!!!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии