Скатерть-Самобранка

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Лучшего рецепта просто нет. Много лет готовлю картофель только так


Лучшего рецепта просто нет. Много лет готовлю картофель только так
Ингредиенты:

картофель

соль

специи

растительное масло

Приготовление:

Почистите картошку.

Возьмите столовую ложку и поместите в неё картошину. Придерживая рукой ложку с картошкой, ножом сделайте прорезы до упора в ложку.

Уложите картошку в форму, полейте растительным маслом и присыпьте приправой — соль, перец и травы по вкусу.

Запекайте в духовке до готовности при температуре 190-200 градусов, периодически поливая маслом.

Приятного аппетита!!!

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