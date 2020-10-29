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Узнала у соседки новый рецепт капусты «сливочная». Вкуснее чем жареная, только проще

Если вы сейчас заняты поисками быстрого, простого, но очень вкусного и сытного ужина, остановитесь и прочтите мой рецепт – ужин из капусты. Все делается просто и быстро, получается изумительно вкусно и ароматно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 700 г;
  • молоко, 150 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • крахмал, 1 ч.л;
  • соль, специи, зелень.

Процесс приготовления

Капусту вы можете шинковать, но и предпочитаю в этом блюде более большие куски капустного листа, поэтому я просто режу ножом крупно.

Капусту перекладываю в кастрюлю и заливаю ее кипятком.

Когда все закипит, варю 5 минут и вынимаю капусту, укладываю ее в форму для запекания.

Узнала у соседки новый рецепт капусты «сливочная». Вкуснее чем жареная, только проще

Молоко смешиваю с крахмалом – берите любой, какой у вас есть.

Добавляю яйцо, специи и пряные травы, рубленую зелень, соль.

Узнала у соседки новый рецепт капусты «сливочная». Вкуснее чем жареная, только проще

Заливаем этим соусом капусту, накрываем форму фольгой.

Узнала у соседки новый рецепт капусты «сливочная». Вкуснее чем жареная, только проще

Разогреваем до 180 градусов и запекаем блюдо около 20 минут – время считайте с того момента, как масса начнет кипеть в форме.

Снимаем фольгу и допекаем блюдо до румяности.

Подаем к столу с  разными соусами, салатами.

Узнала у соседки новый рецепт капусты «сливочная». Вкуснее чем жареная, только проще

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