Узнала у соседки новый рецепт капусты «сливочная». Вкуснее чем жареная, только проще

Если вы сейчас заняты поисками быстрого, простого, но очень вкусного и сытного ужина, остановитесь и прочтите мой рецепт – ужин из капусты. Все делается просто и быстро, получается изумительно вкусно и ароматно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 700 г;

молоко, 150 мл;

яйцо, 1 шт;

крахмал, 1 ч.л;

соль, специи, зелень.

Процесс приготовления

Капусту вы можете шинковать, но и предпочитаю в этом блюде более большие куски капустного листа, поэтому я просто режу ножом крупно.

Капусту перекладываю в кастрюлю и заливаю ее кипятком.

Когда все закипит, варю 5 минут и вынимаю капусту, укладываю ее в форму для запекания.

Молоко смешиваю с крахмалом – берите любой, какой у вас есть.

Добавляю яйцо, специи и пряные травы, рубленую зелень, соль.

Заливаем этим соусом капусту, накрываем форму фольгой.

Разогреваем до 180 градусов и запекаем блюдо около 20 минут – время считайте с того момента, как масса начнет кипеть в форме.

Снимаем фольгу и допекаем блюдо до румяности.

Подаем к столу с разными соусами, салатами.