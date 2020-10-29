Узнала у соседки новый рецепт капусты «сливочная». Вкуснее чем жареная, только проще

Если вы сейчас заняты поисками быстрого, простого, но очень вкусного и сытного ужина, остановитесь и прочтите мой рецепт – ужин из капусты. Все делается просто и быстро, получается изумительно вкусно и ароматно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 700 г;
- молоко, 150 мл;
- яйцо, 1 шт;
- крахмал, 1 ч.л;
- соль, специи, зелень.
Процесс приготовления
Капусту вы можете шинковать, но и предпочитаю в этом блюде более большие куски капустного листа, поэтому я просто режу ножом крупно.
Капусту перекладываю в кастрюлю и заливаю ее кипятком.
Когда все закипит, варю 5 минут и вынимаю капусту, укладываю ее в форму для запекания.
Молоко смешиваю с крахмалом – берите любой, какой у вас есть.
Добавляю яйцо, специи и пряные травы, рубленую зелень, соль.
Заливаем этим соусом капусту, накрываем форму фольгой.
Разогреваем до 180 градусов и запекаем блюдо около 20 минут – время считайте с того момента, как масса начнет кипеть в форме.
Снимаем фольгу и допекаем блюдо до румяности.
Подаем к столу с разными соусами, салатами.
Свежие комментарии