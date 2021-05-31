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Такой хорошей картошки я еще не ела. Ужин готов за 10 минут

Запеченный картофель с куриным мясом получается не только вкусным, но и красивым. Это блюдо я часто готовлю для гостей и подаю с разными домашними соусами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 800 г;
  • морковь и лук по 1 шт;
  • грудка куриная 300 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец, зелень;
  • масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

Картофель режем крупными кусками и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Такой хорошей картошки я еще не ела. Ужин готов за 10 минут

Морковь режем мелким кубиком, лук также мелкими кусочками.

Масло сливочное растапливаем в сковороде и тушим морковь до мягкости, смешиваем с луком, пассируем.

Мясо режем кусочками и добавляем к овощам, перемешиваем. Солим по вкусу и перчим.

Такой хорошей картошки я еще не ела. Ужин готов за 10 минут

Совет: добавляйте любые специи по вкусу.

Картофель превращаем в пюре, добавляем мясо с овощами и мелко рубленную зелень, вымешиваем.

Вбиваем в массу яйцо, перемешиваем.

Такой хорошей картошки я еще не ела. Ужин готов за 10 минут

Формируем котлеты.

Растапливаем масло и обжариваем котлеты с двух сторон до румяности.

Такой хорошей картошки я еще не ела. Ужин готов за 10 минут

Если боитесь, что масса будет приставать, обваляйте котлеты в муке или сухарях.

При подаче добавляю острые соусы, салаты из свежих овощей или маринованные овощи, будет очень вкусно.

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