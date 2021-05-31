Такой хорошей картошки я еще не ела. Ужин готов за 10 минут

Запеченный картофель с куриным мясом получается не только вкусным, но и красивым. Это блюдо я часто готовлю для гостей и подаю с разными домашними соусами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 800 г;
- морковь и лук по 1 шт;
- грудка куриная 300 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, зелень;
- масло сливочное, 50 г.
Процесс приготовления
Картофель режем крупными кусками и отвариваем в подсоленной воде до готовности.
Морковь режем мелким кубиком, лук также мелкими кусочками.
Масло сливочное растапливаем в сковороде и тушим морковь до мягкости, смешиваем с луком, пассируем.
Мясо режем кусочками и добавляем к овощам, перемешиваем. Солим по вкусу и перчим.
Совет: добавляйте любые специи по вкусу.
Картофель превращаем в пюре, добавляем мясо с овощами и мелко рубленную зелень, вымешиваем.
Вбиваем в массу яйцо, перемешиваем.
Формируем котлеты.
Растапливаем масло и обжариваем котлеты с двух сторон до румяности.
Если боитесь, что масса будет приставать, обваляйте котлеты в муке или сухарях.
При подаче добавляю острые соусы, салаты из свежих овощей или маринованные овощи, будет очень вкусно.
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