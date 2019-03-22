Мой сын обожает такие «Ленивые» беляши. Вкусно и быстро

Если есть фарш в холодильнике, приготовите за миг!

Ингредиенты:

фарш — 300 гр

лук — 1 шт

мука до получения нужной консистенции

кефир — 2 стакана

соль — 0,5 ч.л

сахар — 0,5 ч.л

сода — 0,5 ч.л

Приготовление:

Смешиваем кефир, соду, сахар и соль.

Перемешиваем и даем постоять 5 минут, затем добавляем муку и замешиваем тесто, как на оладьи.

Фарш смешиваем с мелко порезанным луком.

Добавляем фарш и лук в тесто, хорошенько перемешиваем.

Жарим беляши на разогретом растительном масле с двух сторон.