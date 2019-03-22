Мой сын обожает такие «Ленивые» беляши. Вкусно и быстро

Если есть фарш в холодильнике, приготовите за миг!
Ингредиенты:
фарш — 300 гр
лук — 1 шт
мука до получения нужной консистенции
кефир — 2 стакана
соль — 0,5 ч.л
сахар — 0,5 ч.л
сода — 0,5 ч.л
Приготовление:
Смешиваем кефир, соду, сахар и соль.
Перемешиваем и даем постоять 5 минут, затем добавляем муку и замешиваем тесто, как на оладьи.
Фарш смешиваем с мелко порезанным луком.
Добавляем фарш и лук в тесто, хорошенько перемешиваем.
Жарим беляши на разогретом растительном масле с двух сторон.
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