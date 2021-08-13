Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей. Очень сытное первое блюда

Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей получается невероятно вкусным и ароматным.
Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей: ингредиенты
- Чечевица (красная) — 1 ст, (один стакан)
- Баклажаны — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Помидоры — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Луковица — 1 г. (одна головка)
- Чеснок — 1 г. (одна головка)
- Вода (кипячённая, охлаждённая) — 2 ст. (два стакана)
- Базилик сушёный — по вкусу
- Перец чёрный свежемолотый — по вкусу
- Соль, сахар — по вкусу
- Масло — для жарки
Рецепт приготовления:
- Лук и чеснок измельчите, обжарьте в сотейнике одну-две минуты.
- Баклажаны очистите и мелко нарежьте, добавьте в сотейник, потушите пять минут, затем нарежьте томаты и добавьте к баклажанам.
- Затем добавьте чечевицу, всыпьте пряности, посолите, поперчите и перемешайте. Потушите в течение одной-двух минут, влейте воду, доведите до кипения, ослабьте огонь и готовьте ещё десять-пятнадцать минут, превратите в пюре при помощи блендера или толкушки
Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей можете подавать к столу.
Приятного аппетита!
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