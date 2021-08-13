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Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей. Очень сытное первое блюда

Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей получается невероятно вкусным и ароматным.

Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей: ингредиенты

Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей

  1. Чечевица (красная) — 1 ст, (один стакан)
  2. Баклажаны — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  3. Помидоры — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. Луковица — 1 г. (одна головка)
  5. Чеснок — 1 г. (одна головка)
  6. Вода (кипячённая, охлаждённая) — 2 ст. (два стакана)
  7. Базилик сушёный — по вкусу
  8. Перец чёрный свежемолотый — по вкусу
  9. Соль, сахар — по вкусу
  10. Масло — для жарки

Рецепт приготовления:

  • Лук и чеснок измельчите, обжарьте в сотейнике одну-две минуты.
  • Баклажаны очистите и мелко нарежьте, добавьте в сотейник, потушите пять минут, затем нарежьте томаты и добавьте к баклажанам.
  • Затем добавьте чечевицу, всыпьте пряности, посолите, поперчите и перемешайте. Потушите в течение одной-двух минут, влейте воду, доведите до кипения, ослабьте огонь и готовьте ещё десять-пятнадцать минут, превратите в пюре при помощи блендера или толкушки

Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей можете подавать к столу.

Суп-пюре с баклажанами томатом и чечевицей. Очень сытное первое блюда 2

Приятного аппетита!

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