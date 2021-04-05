Шницели их куриной грудки с сыром. Обязательно попробуйте это ароматное блюдо!

Шницели их куриной грудки с сыром – не совсем традиционный способ приготовления. Изначально считалось, что шницель-тонкий пласт мяса, маринованный и обжаренный в большом количестве масла. Правильно приготовленный шницель имеет золотисто-оранжевый цвет и хрустящую корочку. Настоящий шницель, несмотря на свои размеры, съедается легко и никогда не останется на тарелке. Шницель с сыром может удивить своей простотой и обязательно найдет своё место в книге рецептов вашей семьи.

Шницели их куриной грудки с сыром: ингредиенты

Грудка куриная- 1 шт. (одна штука) Яйцо- 1 от. (одна штука) Мука- 3 ст. л. (3 столовые ложки) Сыр твёрдый 150 г. (сто пятьдесят грамм) Перец- по вкусу Соль по вкусу

Способ приготовления

Подготовьте все продукты. Если куриная грудка заморожена, её необходимо разморозить.

Натрите сыр на крупной терке, он необходим для придания блюду сочности и мягкости.

Мелко нарежьте курицу

Курицу смешайте с сыром, затем добавьте муку, яйцо, перец и соль.

Сформируйте котлеты из полученного фарша и выложите на заранее разогретую с растительным маслом сковороду.

На медленном огне обжарьте котлеты с обеих сторон по 3-5 минут.

Шницели лучше подавать горячими, чтобы лучше почувствовать их вкус.

Приготовьте Шницели их куриной грудки с сыром – не пожалеете! Приятного аппетита!