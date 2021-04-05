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Шницели их куриной грудки с сыром. Обязательно попробуйте это ароматное блюдо!

Шницели их куриной грудки с сыром – не совсем традиционный способ приготовления. Изначально считалось, что шницель-тонкий пласт мяса, маринованный и обжаренный в большом количестве масла.  Правильно приготовленный шницель имеет золотисто-оранжевый цвет и хрустящую корочку. Настоящий шницель, несмотря на свои размеры, съедается легко и никогда не останется на тарелке. Шницель с сыром может удивить своей простотой и обязательно найдет своё место в книге рецептов вашей семьи.

Шницели их куриной грудки с сыром

Шницели их куриной грудки с сыром: ингредиенты

  1. Грудка куриная- 1 шт. (одна штука)
  2. Яйцо- 1 от. (одна штука)
  3. Мука- 3 ст. л. (3 столовые ложки)
  4. Сыр твёрдый 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  5. Перец- по вкусу
  6. Соль по вкусу

Способ приготовления

  • Подготовьте все продукты. Если куриная грудка заморожена, её необходимо разморозить.
  • Натрите сыр на крупной терке, он необходим для придания блюду сочности и мягкости.
  • Мелко нарежьте курицу
  • Курицу смешайте с сыром, затем добавьте муку, яйцо, перец и соль.
  • Сформируйте котлеты из полученного фарша и выложите на заранее разогретую с растительным маслом сковороду.
  • На медленном огне обжарьте котлеты с обеих сторон по 3-5 минут.
  • Шницели лучше подавать горячими, чтобы лучше почувствовать их вкус.

Приготовьте Шницели их куриной грудки с сыром – не пожалеете! Приятного аппетита!

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