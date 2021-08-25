Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...
  • Елена Шувалова
    Добрый день. 1-3 ст.л. чеснока на банку? банки какого объема?Эссенция в банки или в маринад?До весны ничего н...

Грудинка А-ля гриль с гарниром. Мясо получается словно только что с решётки для гриля

Грудинка А-ля гриль с гарниром порадует вас своим безумным вкусом и невероятным ароматом.

Грудинка А-ля гриль с гарниром: ингредиенты

Грудинка А-ля гриль с гарниром

  1. Кусок свиной грудки – 700-800 г. (семьсот-восемьсот грамм)
  2. Обычный лук – 2 шт. (две штуки)
  3. Красный лук – 1 г. (одна головка)
  4. Разноцветный перец – 2 шт. (две штуки)
  5. Чёрный перец – по вкусу
  6. Приправа хмели-сунели – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Соль – по вкусу

Пошаговое приготовление:

Грудинка А-ля гриль с гарниром. Мясо получается словно только что с решётки для гриля 3

  • Прогрейте духовку до 120 градусов. На жирной стороне грудинки крестом сделайте насечки через каждые 2 см. Натрите приправой, солью и свежемолотым чёрным перцем.
  • На прогретую форму выложите мясо жирной стороной вверх. Поставьте на среднюю полку. Запекайте 2 часа 30 минут.
  • Овощи очистите и нарежьте. Крупными квадратиками нарежьте перец, перьями – лук, тонкой стружкой – имбирь.
  • Из запекающегося мяса возьмите немного жира. Раскалите на сковороде. Выложите имбирь, белый лук, перец. Обжарьте 3 минуты на большом огне. Добавьте соль, плиту выключите и вмешайте красный лук.
  • На мясо выложите зажарку и верните в духовку. Поставьте температуру 220 градусов и режим гриль. Жарьте 10 минут и блюдо готово.

Грудинка А-ля гриль с гарниром вкусно и ароматно.

Грудинка А-ля гриль с гарниром. Мясо получается словно только что с решётки для гриля 4

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх