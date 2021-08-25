Грудинка А-ля гриль с гарниром. Мясо получается словно только что с решётки для гриля

Грудинка А-ля гриль с гарниром порадует вас своим безумным вкусом и невероятным ароматом.
Грудинка А-ля гриль с гарниром: ингредиенты
- Кусок свиной грудки – 700-800 г. (семьсот-восемьсот грамм)
- Обычный лук – 2 шт. (две штуки)
- Красный лук – 1 г. (одна головка)
- Разноцветный перец – 2 шт. (две штуки)
- Чёрный перец – по вкусу
- Приправа хмели-сунели – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Прогрейте духовку до 120 градусов. На жирной стороне грудинки крестом сделайте насечки через каждые 2 см. Натрите приправой, солью и свежемолотым чёрным перцем.
- На прогретую форму выложите мясо жирной стороной вверх. Поставьте на среднюю полку. Запекайте 2 часа 30 минут.
- Овощи очистите и нарежьте. Крупными квадратиками нарежьте перец, перьями – лук, тонкой стружкой – имбирь.
- Из запекающегося мяса возьмите немного жира. Раскалите на сковороде. Выложите имбирь, белый лук, перец. Обжарьте 3 минуты на большом огне. Добавьте соль, плиту выключите и вмешайте красный лук.
- На мясо выложите зажарку и верните в духовку. Поставьте температуру 220 градусов и режим гриль. Жарьте 10 минут и блюдо готово.
Грудинка А-ля гриль с гарниром вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
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