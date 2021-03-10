Вкусный хлеб с хрустящей корочкой — что может быть вкуснее? Ответа я не нахожу. Многие наверное, скажут, что сейчас полно хлеба в магазинах. Да. Но вы представьте хлеб домашней выпечки, и какой аромат будет стоять на вашей кухне!
Вкусный хлеб с хрустящей корочкой: ингредиенты
На опару
- 1 (один) стакан — муки
- 300 (триста) мл — теплой воды
- полторы чайной ложки — сухих дрожжей (все хорошо перемешать и в теплое место на сорок минут) После чего нужно добавить:
- полторы чайной ложки — соли
- 2 (две) ч. ложки — сахара
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 3 (три) стакана — муки. Тесто должно быть упругим, но не твердым
Рецепт приготовления:
- Замесите тесто. Оставьте его на полчаса для подъема
- Обомните, сформируйте хлеб и выложите в форму, смазанную растительным маслом
- Оставьте в теплом месте еще 40 минут, тесто поднимется
- Отправьте в духовку, разогретую до 180-200 градусов. И выпекайте сорок минут
- Готовый хлеб выньте из духовки, заверните в полотенце и дайте остыть
- Вкусный хлеб с хрустящей корочкой получается изумительным! Я бы сказала неповторимым! Честно вам скажу, я такой хлеб, ела у бабушки в деревне. Там она пекла его в настоящей деревенской печи. Вы представьте только этот запах и хруст! На здоровье!
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