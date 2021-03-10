Вкусный хлеб с хрустящей корочкой — что может быть вкуснее? Ответа я не нахожу. Многие наверное, скажут, что сейчас полно хлеба в магазинах. Да. Но вы представьте хлеб домашней выпечки, и какой аромат будет стоять на вашей кухне!

Вкусный хлеб с хрустящей корочкой: ингредиенты

На опару

1 (один) стакан — муки 300 (триста) мл — теплой воды полторы чайной ложки — сухих дрожжей (все хорошо перемешать и в теплое место на сорок минут) После чего нужно добавить: полторы чайной ложки — соли 2 (две) ч. ложки — сахара 2 (две) ст. ложки — растительного масла 3 (три) стакана — муки. Тесто должно быть упругим, но не твердым

Рецепт приготовления: