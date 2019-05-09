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Бесподобные плацинды на кефире с зеленым луком и яйцом

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных лепешек, которые понравятся абсолютно всем. 

Они получаются мягкими, ароматными и сочными. Замечательно гармонируют с супами и горячими напитками. Подать их можно со сметанным соусом, что тоже очень вкусно. Приготовить проще простого, понадобятся простые и доступные ингредиенты: все это не может не порадовать каждую хозяйку. Рекомендую всем попробовать эти восхитительно аппетитные лепешки.

Нужные ингредиенты

  • 330 гр муки
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 250 мл кефира
  • 4 яйца
  • 1 репчатый лук
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла
  • 30 гр сливочного масла
  • 1 чайная ложка соды
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • укроп по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь объединяем кефир и соду. Добавляем сахарный песок и чайную ложку соли. Хорошо перемешиваем и частями сыпем муку. Теперь замешиваем мягкое и липкое тесто.
  2. Затем предварительно отваренные вкрутую яйца нарезаем крупными кубиками.
  3. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. После чего отправляем на разогретую сковороду со смесью растительного и сливочного масла обжариваться до мягкости.
  4. Вымываем зеленый лук и обсушиваем его. Затем мелко нарезаем и отправляем в ту же сковороду.
    Перемешиваем все и продолжаем процесс жарки еще 2 минуты.
  5. По истечении нужного времени снимаем с огня и объединяем с яйцами. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.
  6. Теперь делим тесто на 6 одинаковых частей. Затем каждую из них раскатываем в тонкую лепешку и по центру размещаем подготовленную начинку. Разравниваем ее и складываем к центру края. В результате получаем конвертик с острыми углами.
  7. Затем эти углы немного вытягиваем и заворачиваем к центру. Получаем шестиугольную плацинду.
  8. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Размещаем заготовку швом вниз и немного прижимаем ее. Огонь делаем минимальным и накрываем сковороду крышкой. Обжариваем с двух сторон до румяного цвета.
  9. После чего перекладываем на бумажные полотенца для того, чтобы убрать лишнее масло.
  10. К столу подаем теплыми со сметанным соусом.

Бесподобные плацинды на кефире с зеленым луком и яйцом

Приятного аппетита!

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