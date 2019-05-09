Бесподобные плацинды на кефире с зеленым луком и яйцом

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных лепешек, которые понравятся абсолютно всем.

Они получаются мягкими, ароматными и сочными. Замечательно гармонируют с супами и горячими напитками. Подать их можно со сметанным соусом, что тоже очень вкусно. Приготовить проще простого, понадобятся простые и доступные ингредиенты: все это не может не порадовать каждую хозяйку. Рекомендую всем попробовать эти восхитительно аппетитные лепешки.

Нужные ингредиенты

330 гр муки

1 столовая ложка сахарного песка

250 мл кефира

4 яйца

1 репчатый лук

1 пучок зеленого лука

2 столовые ложки подсолнечного масла

30 гр сливочного масла

1 чайная ложка соды

соль и черный молотый перец по вкусу

укроп по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь объединяем кефир и соду. Добавляем сахарный песок и чайную ложку соли. Хорошо перемешиваем и частями сыпем муку. Теперь замешиваем мягкое и липкое тесто. Затем предварительно отваренные вкрутую яйца нарезаем крупными кубиками. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. После чего отправляем на разогретую сковороду со смесью растительного и сливочного масла обжариваться до мягкости. Вымываем зеленый лук и обсушиваем его. Затем мелко нарезаем и отправляем в ту же сковороду. Перемешиваем все и продолжаем процесс жарки еще 2 минуты. По истечении нужного времени снимаем с огня и объединяем с яйцами. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. Теперь делим тесто на 6 одинаковых частей. Затем каждую из них раскатываем в тонкую лепешку и по центру размещаем подготовленную начинку. Разравниваем ее и складываем к центру края. В результате получаем конвертик с острыми углами. Затем эти углы немного вытягиваем и заворачиваем к центру. Получаем шестиугольную плацинду. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Размещаем заготовку швом вниз и немного прижимаем ее. Огонь делаем минимальным и накрываем сковороду крышкой. Обжариваем с двух сторон до румяного цвета. После чего перекладываем на бумажные полотенца для того, чтобы убрать лишнее масло. К столу подаем теплыми со сметанным соусом.

Приятного аппетита!

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