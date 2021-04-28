Печёночный пирог. Даже те, кто не любит печень, не откажутся от кусочка этого вкусного пирога

Печёночный пирог без сомнения понравится даже Вашим детям и друзьям.
Печёночный пирог: ингредиенты
- Сало — 100 гр. (сто грамм)
- Печень (любая) — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Картофель — 2 шт. (две штуки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Перец, соль — по вкусу
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Манная крупа — 3 ст. л (три столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Сало и печень вымойте и измельчите в мясорубке.
- Следом добавьте крахмал и манную крупу, перемешайте и на 30 минут отправьте в холодильник.
- Лук нарежьте кубиком, натрите морковь на тёрке и обжарьте на растительном масле.
- Картофель натрите на мелкой тёрке.
- Яйца отварите и нарежьте мелкими кубиками.
- Печень выньте из холодильника и соедините с луком и морковью, натёртым картофелем, яйцом, солью, перцем и всё тщательно перемешайте.
- Пирог выпекайте в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Печёночный пирог вам очень понравится.
Готовьте на здоровье!
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