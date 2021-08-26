Блинчики с печенью. Вкусное и сытное блюдо на завтрак

Блинчики с печенью станут одним из ваших любимых полезных рецептов. Такие блинчики понравятся вашим детям.
Блинчики с печенью: ингредиенты
- Печень курицы — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Блинчики — 10 шт. (десять штук)
- Яйца — 3 шт.(три штуки)
- Лук — 2 средних (две штуки)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистости.
- К обжаренному луку добавьте печень и, помешивая, жарьте 15 минут. Пропустите печень с луком через мясорубку.
- Сварите яйца до готовности, натрите на тёрке и перемешайте с печенью, посолите, поперчите по вкусу.
- В центр каждого блина выложите несколько столовых ложек печени и сверните блин.
- Свёрнутые блинчики обжарьте на сильном огне в растительном масле до золотистой корочки.
Блинчики с печенью — вкусное и сытное блюдо.
Приятного аппетита,
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