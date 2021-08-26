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Блинчики с печенью. Вкусное и сытное блюдо на завтрак

Блинчики с печенью станут одним из ваших любимых полезных рецептов. Такие блинчики понравятся вашим детям.

Блинчики с печенью: ингредиенты

Блинчики с печенью

  1. Печень курицы — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Блинчики — 10 шт. (десять штук)
  3. Яйца — 3 шт.(три штуки)
  4. Лук — 2 средних (две штуки)
  5. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистости.
  • К обжаренному луку добавьте печень и, помешивая, жарьте 15 минут. Пропустите печень с луком через мясорубку.
  • Сварите яйца до готовности, натрите на тёрке и перемешайте с печенью, посолите, поперчите по вкусу.
  • В центр каждого блина выложите несколько столовых ложек печени и сверните блин.
  • Свёрнутые блинчики обжарьте на сильном огне в растительном масле до золотистой корочки.

Блинчики с печенью — вкусное и сытное блюдо.

Блинчики с печенью. Вкусное и сытное блюдо на завтрак 4

 

Приятного аппетита,

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