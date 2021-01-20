Узнала, как на Кубани вкусно варят картофель в мундире, добавляя три ингредиента. И придумали, как за секунды очистить

В разной местности существуют свои традиции готовки блюд. В этом году ездили мы семьей в Мостовое, что находится в Краснодарском крае. Известна эта местность своими целебными термальными источниками, в которых можно купаться в любое время года.

У родственников всегда был богато накрытый стол и сватья научила меня многим интересным блюдам, рассказала о некоторых своих секретиках в кулинарии.

Отварила она как-то картофель в мундире на обед и получился он у нее настолько вкусным, что просто поразил меня.

Когда вы уже помыли клубни, нужно сделать надрезы на кожуре вокруг клубня. И опускаем в воду. Когда картофель сварится, это поможет быстро и просто очистить кожуру.

А чтобы картофель в мундирах получился вкуснее, варим его в соленой воде. Когда вы начинаете варить, добавляем в воду еще три продукта: чеснок, укроп и лавровый лист. Последний кладем почти в конце варки.

Как только клубни сварились, сразу вынимаем их из воды, чтобы они не напитывали в себя лишнюю влагу и не стали безвкусными.

Уже готовый и очищенный картофель можно полить таким домашним соусом: пропускаем через пресс чеснок (берем по вкусу) и смешиваем с солью и растительным маслом. Получается очень ароматная и вкусная картошечка, которую можно подавать с маринованными овощами, салатами.

Также есть маленький секрет варки борща: картофель кладем в борщ целиком и когда он сварится, вынимаем, разминаем вилкой и возвращаем обратно. Можно сделать так весь картофель или несколько штук, а остальное порезать как обычно. Борщ получается очень вкусным.