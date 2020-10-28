Рассказываю, как отмыть от известкового налета поддон для сушки посуды

Если у вас такая же жесткая вода из крана, как и у меня, тогда у вас есть такая же проблема – поддон для сушки посуды, покрывается налетом, который не так просто и убрать. Известь из воды скапливается и прессуется, со временем становится очень плотной и такой налет трудно очистить. Такое еще встречается в чайниках, в ванной на плитке.

Если все поверхности еще можно отмыть специальными средствами, то поддон для посуды я не смогла вычистить. Даже жесткие щетки не помогли.

Но мне подсказали выход из положения и удивилась, ведь могла и сама додуматься до такого простого приема.

К примеру, убрать известковый налет из чайника можно, всыпав в него немного лимонной кислоты (5 ст.л) и налив воды, закипятить.

Немного остужаем воду и выливаем ее в поддон для посуды. Оставляем на 5 минут. За это время вы увидите, что начнется реакция и послышится шипение – это проходит реакция лимонной кислоты и извести, которая начинает растворятся и отходить от поверхности поддона.

Промываем чистой водой и вытираем.