Заливаем куриное филе соусом и ставим на 30 минут в духовку. Даже сухое мясо начинает таять во рту

Куриное филе всем известно тем, что, если его немного передержать на огне, становится сухим и не вкусным. Этот рецепт помогает мне всегда сделать мягкое и сочное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 2 шт;
- сливки любой жирности, 100 мл;
- яйца, 2 шт;
- помидор, 1 шт;
- сыр, 60 г;
- итальянские травы, соль, специи по вкусу.
Процесс приготовления
Мясо промываем и сушим бумажными полотенцами.
Режем кусочками и складываем в емкость.
Смешиваем яйца и сливки, все специи и соль.
Совет: сливки подходят любой жирности. Если нет сливок. Можно взять сметану.
Этим соусом заливаем кусочки мяса и перемешиваем, чтобы все равномерно распределилось.
Перекладываем мясо в форму. Разравниваем.
Сверху кладем кружочки томата, посыпаем тертым сыром.
Запекаем блюдо в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35 минут.
Запеканка отлично подходит и для праздничного стола.
Соус можете сделать из любых ингредиентов, добавив что-то свое, к примеру, зелень, чеснок, паприку.
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