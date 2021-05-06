Заливаем куриное филе соусом и ставим на 30 минут в духовку. Даже сухое мясо начинает таять во рту

Куриное филе всем известно тем, что, если его немного передержать на огне, становится сухим и не вкусным. Этот рецепт помогает мне всегда сделать мягкое и сочное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 2 шт;

сливки любой жирности, 100 мл;

яйца, 2 шт;

помидор, 1 шт;

сыр, 60 г;

итальянские травы, соль, специи по вкусу.

Процесс приготовления

Мясо промываем и сушим бумажными полотенцами.

Режем кусочками и складываем в емкость.

Смешиваем яйца и сливки, все специи и соль.

Совет: сливки подходят любой жирности. Если нет сливок. Можно взять сметану.

Этим соусом заливаем кусочки мяса и перемешиваем, чтобы все равномерно распределилось.

Перекладываем мясо в форму. Разравниваем.

Сверху кладем кружочки томата, посыпаем тертым сыром.

Запекаем блюдо в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35 минут.

Запеканка отлично подходит и для праздничного стола.