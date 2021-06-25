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Клубничный мохито в банках на зиму. Этому напитку вы будете рады и летом, и зимой

Клубничный мохито в банках на зиму — прекрасный напиток, который спасёт Вас от жары.

Клубничный мохито в банках на зиму: ингредиенты

Клубничный мохито в банках на зиму

  1. Клубника – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Вода – 3 л. (три литра)
  3. Лимон – 20 г. (двадцать грамм)
  4. Сахар – 300 г. (триста грамм)
  5. Мята – 10 г. (десять грамм)

Способ приготовления:

  • Клубнику промойте и удалите хвостики.
  • В банку положите клубнику, 3 кружочка мяты и веточку мяты.
  • Воду вскипятите и залейте кипятком банку с ягодами. Дайте настояться полчаса.
  • После процедите настой в Кастрюлю и добавьте сахар. Варите сироп, пока не закипит и затем ещё 3 минуты.
  • Залейте в банку с клубникой готовый сироп и закрутите прокипячённой крышкой. Банку аккуратно переверните вверх дном и замотайте одеялом, после полного остывания можете убирать банку в кладовку до зимы.

Клубничный мохито в банках на зиму — прекрасный прохладительный напиток на лето.

Клубничный мохито в банках на зиму. Этому напитку вы будете рады и летом, и зимой 4

Готовьте на здоровье!

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