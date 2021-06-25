Клубничный мохито в банках на зиму. Этому напитку вы будете рады и летом, и зимой

Клубничный мохито в банках на зиму — прекрасный напиток, который спасёт Вас от жары.
Клубничный мохито в банках на зиму: ингредиенты
- Клубника – 500 г. (пятьсот грамм)
- Вода – 3 л. (три литра)
- Лимон – 20 г. (двадцать грамм)
- Сахар – 300 г. (триста грамм)
- Мята – 10 г. (десять грамм)
Способ приготовления:
- Клубнику промойте и удалите хвостики.
- В банку положите клубнику, 3 кружочка мяты и веточку мяты.
- Воду вскипятите и залейте кипятком банку с ягодами. Дайте настояться полчаса.
- После процедите настой в Кастрюлю и добавьте сахар. Варите сироп, пока не закипит и затем ещё 3 минуты.
- Залейте в банку с клубникой готовый сироп и закрутите прокипячённой крышкой. Банку аккуратно переверните вверх дном и замотайте одеялом, после полного остывания можете убирать банку в кладовку до зимы.
Клубничный мохито в банках на зиму — прекрасный прохладительный напиток на лето.
Готовьте на здоровье!
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