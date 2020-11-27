Скатерть-Самобранка

5 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лера
    Не внушило доверия...Невероятно вкусна...
  • Jelena L
    МОЖНО ПРОСТО СВЕРНУТУЮ ГАЗЕТУНашла способ, как...
  • Лера
    Что изысканного в серой мебели?...Очень грамотный р...

Больше не использую сухарики, муку или манку. Открыла для себя новую панировку для котлет или любого мяса

Сегодня хочу поделиться замечательной панировкой для котлет или любого мяса: никаких сухариков, муки, манки, овсяных хлопьев и чипсов. Всё гораздо проще и дешевле!

Благодаря такой панировке котлетки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, ну очень вкусно! Да и выглядят такие котлеты или отбивные очень «нарядно», с аппетитной румяной корочкой.

Жареные котлеты в панировке
Жареные котлеты в панировке

Идея использовать эту панировку «родилась» случайно: в доме не оказалось ни манки, ни муки, ни сухариков…. Наверное, так и получаются гениальные рецепты Больше не использую сухарики, муку или манку. Открыла для себя новую панировку для котлет или любого мяса

Давайте уже приступим к делу!

Я приготовила котлет: у меня сегодня из фарша курицы и индейки.

Котлеты
Котлеты

В качестве панировки я использую кукурузную кашу, да-да, именно кукурузную кашу. Это такой вариант быстрого завтрака, но в качестве панировки — просто находка! Я покупаю самую экономную.

Каша кукурузная
Каша кукурузная

Стоит дешево и результат превосходный.

Панировка
Панировка

Котлеты или мясо нужно просто обвалять в этих кукурузных хлопьях и обжарить на сковороде.

Панировка для котлет или любого мяса
Панировка для котлет или любого мяса

Работать с такой панировкой крайне просто!

Котлеты в панировке
Котлеты в панировке

Посмотрите только, какая аппетитная, румяная, солнечная корочка получается, ну прелесть же! Как Вам такая идея (или скажу модным словом, лайфхак), понравилась?

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх