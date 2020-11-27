Больше не использую сухарики, муку или манку. Открыла для себя новую панировку для котлет или любого мяса

Сегодня хочу поделиться замечательной панировкой для котлет или любого мяса: никаких сухариков, муки, манки, овсяных хлопьев и чипсов. Всё гораздо проще и дешевле!

Благодаря такой панировке котлетки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, ну очень вкусно! Да и выглядят такие котлеты или отбивные очень «нарядно», с аппетитной румяной корочкой.

Жареные котлеты в панировке

Идея использовать эту панировку «родилась» случайно: в доме не оказалось ни манки, ни муки, ни сухариков…. Наверное, так и получаются гениальные рецепты

Давайте уже приступим к делу!

Я приготовила котлет: у меня сегодня из фарша курицы и индейки.

Котлеты

В качестве панировки я использую кукурузную кашу, да-да, именно кукурузную кашу. Это такой вариант быстрого завтрака, но в качестве панировки — просто находка! Я покупаю самую экономную.

Каша кукурузная

Стоит дешево и результат превосходный.

Панировка

Котлеты или мясо нужно просто обвалять в этих кукурузных хлопьях и обжарить на сковороде.

Панировка для котлет или любого мяса

Работать с такой панировкой крайне просто!

Котлеты в панировке

Посмотрите только, какая аппетитная, румяная, солнечная корочка получается, ну прелесть же! Как Вам такая идея (или скажу модным словом, лайфхак), понравилась?