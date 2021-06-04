Скатерть-Самобранка

5 377 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...
  • Любовь Малова
    В составе указано сл.масло.Но в описании процесса готовки нет ни слова о нем.Так куда его класть?Творожное печенье...
  • Alex Немо
    Слегка модифицированный для ленивых рецепт мяса по французски...Я больше не готов...

Варенье пятиминутка из любой ягоды. Сохранит аромат и все витамины

Варенье пятиминутка из любой ягоды получается очень ароматным и вкусным — настоящее дополнение к утреннему чаю.

Варенье пятиминутка из любой ягоды: ингредиенты

Варенье пятиминутка из любой ягоды

  1. Сахар – 9 ст. (девять стаканов)
  2. Ягоды – 7 ст. (семь стаканов)
  3. Вода – 3 ст. (три стакана)

Способ приготовления:

  • Смешайте ягоды с водой и поставьте кастрюлю на плиту.
  • Добавьте 3 стакана сахара, перемешайте, доведите до кипения, снова всыпьте 3 стакана сахара, перемешайте, кипятите 3 минуты и всыпьте остаток сахара.
  • Вскипятите массу ещё 3 минуты и разлейте варенье по чистым, стерилизованным банкам, Оставьте остывать и закройте обычными, пластиковыми крышками.
  • Храните варенье в погребе.

Варенье пятиминутка из любой ягоды просто находка для домохозяек.

Варенье пятиминутка из любой ягоды. Сохранит аромат и все витамины 2

Готовьте на здоровье1

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх