Варенье пятиминутка из любой ягоды. Сохранит аромат и все витамины

Варенье пятиминутка из любой ягоды получается очень ароматным и вкусным — настоящее дополнение к утреннему чаю.
Варенье пятиминутка из любой ягоды: ингредиенты
- Сахар – 9 ст. (девять стаканов)
- Ягоды – 7 ст. (семь стаканов)
- Вода – 3 ст. (три стакана)
Способ приготовления:
- Смешайте ягоды с водой и поставьте кастрюлю на плиту.
- Добавьте 3 стакана сахара, перемешайте, доведите до кипения, снова всыпьте 3 стакана сахара, перемешайте, кипятите 3 минуты и всыпьте остаток сахара.
- Вскипятите массу ещё 3 минуты и разлейте варенье по чистым, стерилизованным банкам, Оставьте остывать и закройте обычными, пластиковыми крышками.
- Храните варенье в погребе.
Варенье пятиминутка из любой ягоды просто находка для домохозяек.
Готовьте на здоровье1
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