Форель горшочке: этого вкуснейшего Блюда!

Форель горшочке! Сегодня на ужин приготовьте вместе с нами очень вкусную форель в глиняном горшочке.
Форель горшочке: история
Глиняные горшочки можно найти почти в каждом историческом музее. Глиняные горшочки впервые начали мастерить на территории Ближнего Востока. Причём искусство это появилось как-то сразу, без особых прелюдий. Из той же глины люди начинают изготавливать кирпичи и воздвигать стены. Кстати, на глиняных дощечках ещё и делали расписки, таким образом сохраняя память о долгах и о передачи чего-нибудь по наследству (такое вот древнее завещание).
Глина открывает новую эпоху в человеческой истории, а глиняные горшочки — новую эпоху в кулинарии. Люди начинают готовить похлёбки и каши. На многих глиняных горшочках есть узоры в виде скелета рыбы. Вот мы с вами и приготовим сегодня рыбу в глиняном горшочке.
Форель горшочке: ингредиенты
- Одна форель
- Головка лука
- Один красный перец
- Шестьдесят граммов масла
- Два помидора
- Два красных болгарских перца
- Две с половиной столовые ложки муки
- Сушёный розмарин
- Три веточки свежего тархуна
- Шестьдесят миллилитров белого вина
- Горошек чёрного перца
- Горошек душистого перца
- Соль
- Чёрный молотый перец
- Красный острый перец
Форель горшочке: как приготовить
- Нарезаем репчатый лук тонкими слоями так, чтобы получились тоненькие кружочки.
- Растапливаем кусочек масла в микроволновке ну или на водяной бане.
- Тоненькими кружочками нарезаем сладкий красный перец.
- Растопленным маслом смазываем глиняный горшочек при помощи кулинарной кисточки. На дно горшочка укладываем часть лука. Солим их. Сверху укладываем слой тонко нарезанных кружочков помидора. Солим.
- Нарезаем очищенный форель, предварительно отрезав плавники. Нарезаем толщиной примерно в сантиметр. Кладём в миску. Приправляем солью, чёрным перцем и красным острым перцем. Добавляем сушёный розмарин. Поливаем оливковым маслом. Хорошо перемешиваем руками снизу вверх.
- Укладываем рыбку в глиняный горшочек. Сверху кладём слой помидоров. Покрываем тонкими кружочками перца. Солим. Сверху украшаем тонкими кружочками лука.
- Украшаем листиками свежего тархуна. Кладём несколько горошков чёрного перца и несколько горошков душистого перца.
- Прогреваем духовку до ста восьмидесяти градусов.
- Поливаем эту красоту белым вином. Поливаем оставшимся топлёным маслом.
- Закрываем горшочек. Чтобы крышка держалась хорошо, закрепим её простейшим тестом. Для этого берём немного муки и смешиваем её с водой. Замешиваем тесто. Формируем верёвочку. Закрепляем по краям горшочка. Сверху кладём крышечку или горшочек поменьше.
- Горшочек кладём на решётку и помещаем в духовку. Оставляем в духовке сорок минут.
Форель горшочке: готов
Обед получится на славу!
Свежие комментарии