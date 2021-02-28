Форель горшочке: этого вкуснейшего Блюда!

Форель горшочке! Сегодня на ужин приготовьте вместе с нами очень вкусную форель в глиняном горшочке.

Форель горшочке: история

Глиняные горшочки можно найти почти в каждом историческом музее. Глиняные горшочки впервые начали мастерить на территории Ближнего Востока. Причём искусство это появилось как-то сразу, без особых прелюдий. Из той же глины люди начинают изготавливать кирпичи и воздвигать стены. Кстати, на глиняных дощечках ещё и делали расписки, таким образом сохраняя память о долгах и о передачи чего-нибудь по наследству (такое вот древнее завещание).

Глина открывает новую эпоху в человеческой истории, а глиняные горшочки — новую эпоху в кулинарии. Люди начинают готовить похлёбки и каши. На многих глиняных горшочках есть узоры в виде скелета рыбы. Вот мы с вами и приготовим сегодня рыбу в глиняном горшочке.

Форель горшочке: ингредиенты

Одна форель

Головка лука

Один красный перец

Шестьдесят граммов масла

Два помидора

Два красных болгарских перца

Две с половиной столовые ложки муки

Сушёный розмарин

Три веточки свежего тархуна

Шестьдесят миллилитров белого вина

Горошек чёрного перца

Горошек душистого перца

Соль

Чёрный молотый перец

Красный острый перец

Форель горшочке: как приготовить

Нарезаем репчатый лук тонкими слоями так, чтобы получились тоненькие кружочки.

Растапливаем кусочек масла в микроволновке ну или на водяной бане.

Тоненькими кружочками нарезаем сладкий красный перец.

Растопленным маслом смазываем глиняный горшочек при помощи кулинарной кисточки. На дно горшочка укладываем часть лука. Солим их. Сверху укладываем слой тонко нарезанных кружочков помидора. Солим.

Нарезаем очищенный форель, предварительно отрезав плавники. Нарезаем толщиной примерно в сантиметр. Кладём в миску. Приправляем солью, чёрным перцем и красным острым перцем. Добавляем сушёный розмарин. Поливаем оливковым маслом. Хорошо перемешиваем руками снизу вверх.

Укладываем рыбку в глиняный горшочек. Сверху кладём слой помидоров. Покрываем тонкими кружочками перца. Солим. Сверху украшаем тонкими кружочками лука.

Украшаем листиками свежего тархуна. Кладём несколько горошков чёрного перца и несколько горошков душистого перца.

Прогреваем духовку до ста восьмидесяти градусов.

Поливаем эту красоту белым вином. Поливаем оставшимся топлёным маслом.

Закрываем горшочек. Чтобы крышка держалась хорошо, закрепим её простейшим тестом. Для этого берём немного муки и смешиваем её с водой. Замешиваем тесто. Формируем верёвочку. Закрепляем по краям горшочка. Сверху кладём крышечку или горшочек поменьше.

Горшочек кладём на решётку и помещаем в духовку. Оставляем в духовке сорок минут.

Форель горшочке: готов

Обед получится на славу!