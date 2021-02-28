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Форель горшочке: этого вкуснейшего Блюда!

Форель горшочке! Сегодня на ужин приготовьте вместе с нами очень вкусную форель в глиняном горшочке.

Форель горшочке: история

Глиняные горшочки можно найти почти в каждом историческом музее. Глиняные горшочки впервые начали мастерить на территории Ближнего Востока. Причём искусство это появилось как-то сразу, без особых прелюдий. Из той же глины люди начинают изготавливать кирпичи и воздвигать стены. Кстати, на глиняных дощечках ещё и делали расписки, таким образом сохраняя память о долгах и о передачи чего-нибудь по наследству (такое вот древнее завещание).

Глина открывает новую эпоху в человеческой истории, а глиняные горшочки — новую эпоху в кулинарии. Люди начинают готовить похлёбки и каши. На многих глиняных горшочках есть узоры в виде скелета рыбы. Вот мы с вами и приготовим сегодня рыбу в глиняном горшочке.

Форель горшочке: ингредиенты

  • Одна форель
  • Головка лука
  • Один красный перец
  • Шестьдесят граммов масла
  • Два помидора
  • Два красных болгарских перца
  • Две с половиной столовые ложки муки
  • Сушёный розмарин
  • Три веточки свежего тархуна
  • Шестьдесят миллилитров белого вина

Форель горшочке

  • Горошек чёрного перца
  • Горошек душистого перца
  • Соль
  • Чёрный молотый перец
  • Красный острый перец

Форель горшочке: как приготовить

  • Нарезаем репчатый лук тонкими слоями так, чтобы получились тоненькие кружочки.
  • Растапливаем кусочек масла в микроволновке ну или на водяной бане.
  • Тоненькими кружочками нарезаем сладкий красный перец.
  • Растопленным маслом смазываем глиняный горшочек при помощи кулинарной кисточки. На дно горшочка укладываем часть лука. Солим их. Сверху укладываем слой тонко нарезанных кружочков помидора. Солим.
  • Нарезаем очищенный форель, предварительно отрезав плавники. Нарезаем толщиной примерно в сантиметр. Кладём в миску. Приправляем солью, чёрным перцем и красным острым перцем. Добавляем сушёный розмарин. Поливаем оливковым маслом. Хорошо перемешиваем руками снизу вверх.

Форель горшочке

  • Укладываем рыбку в глиняный горшочек. Сверху кладём слой помидоров. Покрываем тонкими кружочками перца. Солим. Сверху украшаем тонкими кружочками лука.
  • Украшаем листиками свежего тархуна. Кладём несколько горошков чёрного перца и несколько горошков душистого перца.
  • Прогреваем духовку до ста восьмидесяти градусов.
  • Поливаем эту красоту белым вином. Поливаем оставшимся топлёным маслом.
  • Закрываем горшочек. Чтобы крышка держалась хорошо, закрепим её простейшим тестом. Для этого берём немного муки и смешиваем её с водой. Замешиваем тесто. Формируем верёвочку. Закрепляем по краям горшочка. Сверху кладём крышечку или горшочек поменьше.
  • Горшочек кладём на решётку и помещаем в духовку. Оставляем в духовке сорок минут.

Форель горшочке: готов

Обед получится на славу!

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