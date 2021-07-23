Варенье Незнакомка. Самое вкусное лакомство на зиму

Варенье Незнакомка — самый надёжный и необыкновенно вкусный способ приготовления варенья, который станет для Вас любимым рецептом.

Варенье Незнакомка: ингредиенты

На один килограмм ягод возьмите 1,5 килограмма сахара и 1 стакан воды.

Способ приготовления:

Ягоды переберите, вымойте и выложите на дуршлаг, чтобы вода стекла.

Вылейте в кастрюлю стакан воды и сразу выложите ягоды, перемешайте, доведите до кипения. Кипятите 5 минут.

Теперь всыпьте сахар, снова перемешайте и доведите до кипения. Кипятите ещё пять минут.

Наше замечательное варенье готово. Разложите его в банки и храните в холодильнике.

Варенье Незнакомка получается вкусным, как желе.

Готовьте на здоровье!