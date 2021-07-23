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Варенье Незнакомка. Самое вкусное лакомство на зиму

Варенье Незнакомка — самый надёжный и необыкновенно вкусный способ приготовления варенья, который станет для Вас любимым рецептом.

Варенье Незнакомка: ингредиенты

Варенье Незнакомка

На один килограмм ягод возьмите 1,5 килограмма сахара и 1 стакан воды.

Способ приготовления:

  • Ягоды переберите, вымойте и выложите на дуршлаг, чтобы вода стекла.
  • Вылейте в кастрюлю стакан воды и сразу выложите ягоды, перемешайте, доведите до кипения. Кипятите 5 минут.
  • Теперь всыпьте сахар, снова перемешайте и доведите до кипения. Кипятите ещё пять минут.
  • Наше замечательное варенье готово. Разложите его в банки и храните в холодильнике.

Варенье Незнакомка получается вкусным, как желе.

Варенье Незнакомка. Самое вкусное лакомство на зиму 2

Готовьте на здоровье!

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