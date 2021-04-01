Самые вкусные пирожки и начинка, о которой мало кто знает! Пирожки из мягкого теста

Пышные, воздушные и мягкие пирожки с начинкой из риса и маринованных огурчиков. Закусочные пирожки я часто делаю на пикники и выходные, в моей семье их очень любят.

Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 400 г;

дрожжи сухие, 7 г;

вода, около 350 мл;

соль, 1 ч.л;

сахар, 1 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

рис, 70 г;

маринованные огурцы, 450 г;

лук, 2 – 3 шт.

Процесс приготовления

Рис отвариваем в подсоленной воде, остужаем.

Лук мелко режем и обжариваем до готовности.

Огурцы трем на крупной терке.

Смешиваем рис, лук и огурцы.

Совет: можно в начинку еще добавить хороший пучок мелко резанного укропа, обжаренные грибочки.

Муку просеиваем и смешиваем с сахаром и солью, дрожжами.

Сначала вливаем 300 мл теплой воды и если тесто получается слишком густым и не вымешивается до однородности, тогда вливаем еще немного воды.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте, пока хорошо не подойдет.

Формируем пирожки с начинкой и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон на небольшом огне.