Самые вкусные пирожки и начинка, о которой мало кто знает! Пирожки из мягкого теста

Пышные, воздушные и мягкие пирожки с начинкой из риса и маринованных огурчиков. Закусочные пирожки я часто делаю на пикники и выходные, в моей семье их очень любят.
Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 400 г;
- дрожжи сухие, 7 г;
- вода, около 350 мл;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 1 ст.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- рис, 70 г;
- маринованные огурцы, 450 г;
- лук, 2 – 3 шт.
Процесс приготовления
Рис отвариваем в подсоленной воде, остужаем.
Лук мелко режем и обжариваем до готовности.
Огурцы трем на крупной терке.
Смешиваем рис, лук и огурцы.
Совет: можно в начинку еще добавить хороший пучок мелко резанного укропа, обжаренные грибочки.
Муку просеиваем и смешиваем с сахаром и солью, дрожжами.
Сначала вливаем 300 мл теплой воды и если тесто получается слишком густым и не вымешивается до однородности, тогда вливаем еще немного воды.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте, пока хорошо не подойдет.
Формируем пирожки с начинкой и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон на небольшом огне.
Пирожки вкусные в горячем и холодном виде. На следующий день я просто немного обжариваю на растопленном сливочном масле и они получаются еще вкуснее.
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