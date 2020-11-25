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Шейка свиная в духовке: приготовьте свинину по рецепту и вас будут считать отменной хозяйкой

Шейка свиная в духовке – невероятно вкусной получается. Дело в том, что свиная шея – самая жирная часть свинины. Мед, кислые ягоды, красный лук раскроют вкус мяса в совершенно новом вкусе.

Шейка свиная в духовке: ингредиенты

Шейка свиная в духовке

  1. Полтора кг – свиной шейки
  2. 1 (одна) шт – лука
  3. 250 (двести пятьдесят) гр – замороженных ягод
  4. 2 (две) ст. ложки – растительного масла
  5. 2 (две) ст. ложки – меда
  6. Соль и черный молотый перец – по вкусу

Шейка свиная в духовке: рецепт

Шейка свиная в духовке

  • Свиную шею хорошенько промойте под проточной водой. Ножом сделайте на ней глубокие надрезы, поперек. Два сантиметра не доходя до низа. Натрите свинину перцем и солью снаружи в надрезах
  • Лук нарежьте полукольцами
  • У меня клюква. Вы же берите любую ягоду. Выложите ее в блендер. Добавьте мед, одну ложку растительного масла и взбейте до однородной массы
  • Натрите мясо ягодно-медовой массой снаружи в надрезах

Шейка свиная в духовке

  • В надрезы вставьте лук. Выложите мясо в форму для запекания. Полейте растительным маслом. Накройте фольгой и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час
  • Через час снимите фольгу, полейте шейку соком со дна формы и верните в духовку и запекайте еще полчаса при 180 градусах

Шейка свиная в духовке готова: Видео

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