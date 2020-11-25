Шейка свиная в духовке: приготовьте свинину по рецепту и вас будут считать отменной хозяйкой

Шейка свиная в духовке – невероятно вкусной получается. Дело в том, что свиная шея – самая жирная часть свинины. Мед, кислые ягоды, красный лук раскроют вкус мяса в совершенно новом вкусе.
Шейка свиная в духовке: ингредиенты
- Полтора кг – свиной шейки
- 1 (одна) шт – лука
- 250 (двести пятьдесят) гр – замороженных ягод
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
- 2 (две) ст. ложки – меда
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
Шейка свиная в духовке: рецепт
- Свиную шею хорошенько промойте под проточной водой. Ножом сделайте на ней глубокие надрезы, поперек. Два сантиметра не доходя до низа. Натрите свинину перцем и солью снаружи в надрезах
- Лук нарежьте полукольцами
- У меня клюква. Вы же берите любую ягоду. Выложите ее в блендер. Добавьте мед, одну ложку растительного масла и взбейте до однородной массы
- Натрите мясо ягодно-медовой массой снаружи в надрезах
- В надрезы вставьте лук. Выложите мясо в форму для запекания. Полейте растительным маслом. Накройте фольгой и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час
- Через час снимите фольгу, полейте шейку соком со дна формы и верните в духовку и запекайте еще полчаса при 180 градусах
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