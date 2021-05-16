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Конвертики с мясной начинкой. Вкусная закуска из нежного теста и сочной начинки

Конвертики с мясной начинкой заменят Ваш обыкновенный перекус на работе новым вкусом. Такие конвертики отлично подойдут как сытный и вкусный завтрак.

Конвертики с мясной начинкой: ингредиенты

Конвертики с мясной начинкой

  1. Мука пшеничная — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Тёплая вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Фарш говяжий — 400 гр. (четыреста грамм)
  4. Сыр тёртый — 200 гр. (двести грамм)
  5. Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  6. Томат — 200 гр. (двести грамм)
  7. Лук — 1 шт. (одна штука)
  8. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  9. Соль, перец — по вкусу
  10. Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)

Рецепт приготовления:

  • Налейте в миску тёплую воду, посолите и введите чуть-чуть муки. Замесите мягкое тесто и раскатайте в тонкий пласт.
  • Смажьте его растительным сливочным маслом, сверните в очень плотный рулет, а затем сверните в улитку, переложите в пакет и уберите в морозильник на 40 минут.
  • Очистите чеснок и лук и нарежьте небольшими кусочками.
  • Налейте в сковороду растительное масло, нагрейте и выложите лук с чесноком. Обжарьте их вместе в течение 1 минуты и добавьте фарш.
  • Перемешайте, поперчите и посолите по вкусу. Мясо жарьте до готовности, затем к нему добавьте томат. Снова всё перемешайте и жарьте ещё 5 минут. Переложите готовую начинку в миску и дайте остыть.
  • Затем возьмите тесто, разделите на две части и раскатайте в тонкий пласт. Нарежьте пласт на полоски 15 см. длиной и 7-8 см. шириной. Возьмите одну полоску, середину смажьте сметаной и выложите вторую полоску в виде креста. Центр тоже промажьте сметаной.
  • На сметану выложите фарш и присыпьте тёртым сыром. Затем края закройте конвертиком, а середина должна оставаться открытой. Аналогичным образом потупите с остальными полосками.
  • Переложите готовые конвертики на противень застеленный пергаментом и смажьте оставшейся сметаной, затем присыпьте сыром.
  • Выпекайте 30 минут при 180 градусах.

Конвертики с мясной начинкой подавайте к столу горячими.

Конвертики с мясной начинкой. Вкусная закуска из нежного теста и сочной начинки 2

Приятного Вам аппетита!

 

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