Конвертики с мясной начинкой. Вкусная закуска из нежного теста и сочной начинки

Конвертики с мясной начинкой заменят Ваш обыкновенный перекус на работе новым вкусом. Такие конвертики отлично подойдут как сытный и вкусный завтрак.
Конвертики с мясной начинкой: ингредиенты
- Мука пшеничная — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Тёплая вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Фарш говяжий — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сыр тёртый — 200 гр. (двести грамм)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Томат — 200 гр. (двести грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Соль, перец — по вкусу
- Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
Рецепт приготовления:
- Налейте в миску тёплую воду, посолите и введите чуть-чуть муки. Замесите мягкое тесто и раскатайте в тонкий пласт.
- Смажьте его растительным сливочным маслом, сверните в очень плотный рулет, а затем сверните в улитку, переложите в пакет и уберите в морозильник на 40 минут.
- Очистите чеснок и лук и нарежьте небольшими кусочками.
- Налейте в сковороду растительное масло, нагрейте и выложите лук с чесноком. Обжарьте их вместе в течение 1 минуты и добавьте фарш.
- Перемешайте, поперчите и посолите по вкусу. Мясо жарьте до готовности, затем к нему добавьте томат. Снова всё перемешайте и жарьте ещё 5 минут. Переложите готовую начинку в миску и дайте остыть.
- Затем возьмите тесто, разделите на две части и раскатайте в тонкий пласт. Нарежьте пласт на полоски 15 см. длиной и 7-8 см. шириной. Возьмите одну полоску, середину смажьте сметаной и выложите вторую полоску в виде креста. Центр тоже промажьте сметаной.
- На сметану выложите фарш и присыпьте тёртым сыром. Затем края закройте конвертиком, а середина должна оставаться открытой. Аналогичным образом потупите с остальными полосками.
- Переложите готовые конвертики на противень застеленный пергаментом и смажьте оставшейся сметаной, затем присыпьте сыром.
- Выпекайте 30 минут при 180 градусах.
Конвертики с мясной начинкой подавайте к столу горячими.
Приятного Вам аппетита!
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