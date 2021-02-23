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Кабачки с рисом: вкусный обед на каждый день

Кабачки с рисом! Сегодня приготовим очень вкусный обед – кабачки с рисом. Получается он настолько вкусным и ароматным, что хочется готовить хоть каждый день.

Кабачки с рисом: ингредиенты

  • сто пятьдесят граммов риса
  • один кабачок среднего размера

Кабачки с рисом

  • два средних помидора
  • два зубка чеснока
  • соль, перец – по вкусу
  • сухой чеснок – по желанию
  • растительное масло

Кабачки с рисом: как приготовить

  • Рис промыть в нескольких водах так, чтобы вода стала прозрачной.
  • Затем поместить в кастрюлю.

Кабачки с рисом

  • В кипяток добавить соли и залить его в кастрюлю с рисом.
  • Варить рис до готовности.

Пока рис варится, нужно подготовить остальные продукты:

  • Кабачки помыть, почистить и порезать мелкими кубиками.
  • Помидоры помыть и нарезать такими же кубиками.
  • В сковороду налить небольшое количество растительного масла.
  • Чеснок раздавить ножом, снять кожицу и отправить в сковороду. Хорошо прогреть его в масле. Таким образом он в масле раскроет свой аромат и вкус.
  • Прожаренный чеснок снять со сковороды.
  • Отправить в масло, пропитанное ароматом и вкусом чеснока, нарезанный кабачок.
  • Немного подсолить, поперчить и перемешивая прожарить до полуготовности.
  • Затем запустить к кабачкам нарезанные помидоры.
  • Если Вам хочется, чтобы блюдо было поострее можно добавить еще немного сухого чеснока.
  • Перемешать и тушить все до испарения всей жидкости.

А теперь нужно соединить блюдо:

  • Как только вся жидкость испарится, добавить туда рис.
  • Вот и готовы кабачки с рисом. Блюдо получается очень ароматным, сочным, нежным и очень вкусным.

Кабачки с рисом: вкусный обед на каждый день 12

  • Переложите его в глубокую красивую тарелочку и подайте к столу на гарнир или же как самостоятельное блюдо.

Кабачки с рисом: готов

Зовите всех к столу и кушайте на здоровье!

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