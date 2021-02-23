Кабачки с рисом: вкусный обед на каждый день

Кабачки с рисом! Сегодня приготовим очень вкусный обед – кабачки с рисом. Получается он настолько вкусным и ароматным, что хочется готовить хоть каждый день.
Кабачки с рисом: ингредиенты
- сто пятьдесят граммов риса
- один кабачок среднего размера
- два средних помидора
- два зубка чеснока
- соль, перец – по вкусу
- сухой чеснок – по желанию
- растительное масло
Кабачки с рисом: как приготовить
- Рис промыть в нескольких водах так, чтобы вода стала прозрачной.
- Затем поместить в кастрюлю.
- В кипяток добавить соли и залить его в кастрюлю с рисом.
- Варить рис до готовности.
Пока рис варится, нужно подготовить остальные продукты:
- Кабачки помыть, почистить и порезать мелкими кубиками.
- Помидоры помыть и нарезать такими же кубиками.
- В сковороду налить небольшое количество растительного масла.
- Чеснок раздавить ножом, снять кожицу и отправить в сковороду. Хорошо прогреть его в масле. Таким образом он в масле раскроет свой аромат и вкус.
- Прожаренный чеснок снять со сковороды.
- Отправить в масло, пропитанное ароматом и вкусом чеснока, нарезанный кабачок.
- Немного подсолить, поперчить и перемешивая прожарить до полуготовности.
- Затем запустить к кабачкам нарезанные помидоры.
- Если Вам хочется, чтобы блюдо было поострее можно добавить еще немного сухого чеснока.
- Перемешать и тушить все до испарения всей жидкости.
А теперь нужно соединить блюдо:
- Как только вся жидкость испарится, добавить туда рис.
- Вот и готовы кабачки с рисом. Блюдо получается очень ароматным, сочным, нежным и очень вкусным.
- Переложите его в глубокую красивую тарелочку и подайте к столу на гарнир или же как самостоятельное блюдо.
Кабачки с рисом: готов
Зовите всех к столу и кушайте на здоровье!
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