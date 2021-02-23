Кабачки с рисом: вкусный обед на каждый день

Кабачки с рисом! Сегодня приготовим очень вкусный обед – кабачки с рисом. Получается он настолько вкусным и ароматным, что хочется готовить хоть каждый день.

Кабачки с рисом: ингредиенты

сто пятьдесят граммов риса

один кабачок среднего размера

два средних помидора

два зубка чеснока

соль, перец – по вкусу

сухой чеснок – по желанию

растительное масло

Кабачки с рисом: как приготовить

Рис промыть в нескольких водах так, чтобы вода стала прозрачной.

Затем поместить в кастрюлю.

В кипяток добавить соли и залить его в кастрюлю с рисом.

Варить рис до готовности.

Пока рис варится, нужно подготовить остальные продукты:

Кабачки помыть, почистить и порезать мелкими кубиками.

Помидоры помыть и нарезать такими же кубиками.

В сковороду налить небольшое количество растительного масла.

Чеснок раздавить ножом, снять кожицу и отправить в сковороду. Хорошо прогреть его в масле. Таким образом он в масле раскроет свой аромат и вкус.

Прожаренный чеснок снять со сковороды.

Отправить в масло, пропитанное ароматом и вкусом чеснока, нарезанный кабачок.

Немного подсолить, поперчить и перемешивая прожарить до полуготовности.

Затем запустить к кабачкам нарезанные помидоры.

Если Вам хочется, чтобы блюдо было поострее можно добавить еще немного сухого чеснока.

Перемешать и тушить все до испарения всей жидкости.

А теперь нужно соединить блюдо:

Как только вся жидкость испарится, добавить туда рис.

Вот и готовы кабачки с рисом. Блюдо получается очень ароматным, сочным, нежным и очень вкусным.

Переложите его в глубокую красивую тарелочку и подайте к столу на гарнир или же как самостоятельное блюдо.

Кабачки с рисом: готов

Зовите всех к столу и кушайте на здоровье!