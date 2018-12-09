Божественно вкусный запеченный картофель «Тартифлетт»

Ингредиенты:

Картофель, нарезанный кубиками — 6 шт.

Бекон, нарезанный тонкой соломкой — 100 г

Луковица, мелко нарезанная — 1 шт.

Оливковое масло — 50 мл

Сухое белое вино — 125 мл

Сливки — 100 мл

Рассольный сыр (например, реблошон) — 250 г

Тимьян (опционально), для украшения

Приготовление:

Лук и бекон обжариваем в оливковом масле на маленьком огне, около 10 минут. Затем вливаем вино, и ждем пока оно впитается (2–3 минуты), затем выкладываем картофель. Готовим его 10–15 минут до мягкости, добавляем специи по вкусу. Вливаем сливки и через минуту снимаем с огня.

Выкладываем половину обжаренного картофеля в форму для запекания, посыпаем слоем тертого сыра (половину нормы) и снова выкладываем слой картофеля и сыра. Выпекаем при 180 С до золотистой корочки около получаса. Подаем горячим!

Приятного аппетита!

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