Печенье на сметане: очень вкусно и просто.

Печенье на сметане! Хочется простой домашней выпечки, тогда приготовьте печенье на сметане.
Печенье на сметане:
Эта выпечка получается очень вкусной и нежной. Текстура теста напоминает слоеное. Если будете следовать нашему рецепту, то на приготовление уйдет очень мало времени. Обязательно приготовьте такое печенье и порадуйте своих домочадцев.
Печенье на сметане: ингредиенты
- сто пятьдесят грамм сметаны
- стакан муки
- сто грамм сливочного масла
- чайная ложка разрыхлителя
- яичный желток
- полстакана сахарного песка
Печенье на сметане: как приготовить
- Масло заранее снять из холодильника и подождать, пока оно хорошо смягчится.
- Сметану выложить в глубокую миску и добавить к ней размягченное масло.
- Муку смешать с разрыхлителем и небольшими порциями просеивать в сметанно-масляную массу. Во время того, как добавляется мука, массу нужно перемешивать деревянной ложечкой.
- Как только масса загустеет, выложить ее на посыпанную мукой рабочую поверхность и продолжать замешивать тесто руками.
- Как только тесто собирается в один комок, завернуть пищевой пленкой или положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник приблизительно минут на сорок.
- Достать тесто из холодильника и раскатать при помощи скалки в лепешку, шириной в восемь миллиметров.
- Желток отделить от белка, взбить вилочкой и добавить небольшое количество воды. Хорошо перемешать и смазать лепешку из теста по всей поверхности.
- Поверх желтка обильно посыпать сахар.
- Специальным фигурным ножом для теста и тонкостенным стаканчиком разрезать лепешку на прямоугольнички и кружки средней величины. В принципе можно придать печенью любую форму.
- Духовку заранее разогреть до ста девяноста градусов.
- Прямоугольнички из теста уложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Противень отправить в духовку буквально на четверть часа.
Готовое печенье достать из духовки, дать ему немного остыть, красиво уложить на плоскую тарелочку и можно подавать к столу.
Печенье на сметане: готов
Заварите чай, садитесь с семьей к столу и наслаждайтесь хрустящим и вкусным печеньем!
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