Печенье на сметане: очень вкусно и просто.

Печенье на сметане! Хочется простой домашней выпечки, тогда приготовьте печенье на сметане.

Печенье на сметане:

Эта выпечка получается очень вкусной и нежной. Текстура теста напоминает слоеное. Если будете следовать нашему рецепту, то на приготовление уйдет очень мало времени. Обязательно приготовьте такое печенье и порадуйте своих домочадцев.

Печенье на сметане: ингредиенты

сто пятьдесят грамм сметаны

стакан муки

сто грамм сливочного масла

чайная ложка разрыхлителя

яичный желток

полстакана сахарного песка

Печенье на сметане: как приготовить

Масло заранее снять из холодильника и подождать, пока оно хорошо смягчится.

Сметану выложить в глубокую миску и добавить к ней размягченное масло.

Муку смешать с разрыхлителем и небольшими порциями просеивать в сметанно-масляную массу. Во время того, как добавляется мука, массу нужно перемешивать деревянной ложечкой.

Как только масса загустеет, выложить ее на посыпанную мукой рабочую поверхность и продолжать замешивать тесто руками.

Как только тесто собирается в один комок, завернуть пищевой пленкой или положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник приблизительно минут на сорок.

Достать тесто из холодильника и раскатать при помощи скалки в лепешку, шириной в восемь миллиметров.

Желток отделить от белка, взбить вилочкой и добавить небольшое количество воды. Хорошо перемешать и смазать лепешку из теста по всей поверхности.

Поверх желтка обильно посыпать сахар.

Специальным фигурным ножом для теста и тонкостенным стаканчиком разрезать лепешку на прямоугольнички и кружки средней величины. В принципе можно придать печенью любую форму.

Духовку заранее разогреть до ста девяноста градусов.

Прямоугольнички из теста уложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Противень отправить в духовку буквально на четверть часа.

Готовое печенье достать из духовки, дать ему немного остыть, красиво уложить на плоскую тарелочку и можно подавать к столу.

Печенье на сметане: готов

Заварите чай, садитесь с семьей к столу и наслаждайтесь хрустящим и вкусным печеньем!

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