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Печенье на сметане: очень вкусно и просто.

Печенье на сметане! Хочется простой домашней выпечки, тогда приготовьте печенье на сметане.

Печенье на сметане:

Эта выпечка получается очень вкусной и нежной. Текстура теста напоминает слоеное. Если будете следовать нашему рецепту, то на приготовление уйдет очень мало времени. Обязательно приготовьте такое печенье и порадуйте своих домочадцев.

Печенье на сметане

Печенье на сметане: ингредиенты

  • сто пятьдесят грамм сметаны
  • стакан муки
  • сто грамм сливочного масла
  • чайная ложка разрыхлителя
  • яичный желток
  • полстакана сахарного песка

Печенье на сметане: как приготовить

  • Масло заранее снять из холодильника и подождать, пока оно хорошо смягчится.
  • Сметану выложить в глубокую миску и добавить к ней размягченное масло.
  • Муку смешать с разрыхлителем и небольшими порциями просеивать в сметанно-масляную массу. Во время того, как добавляется мука, массу нужно перемешивать деревянной ложечкой.
  • Как только масса загустеет, выложить ее на посыпанную мукой рабочую поверхность и продолжать замешивать тесто руками.
  • Как только тесто собирается в один комок, завернуть пищевой пленкой или положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник приблизительно минут на сорок.
  • Достать тесто из холодильника и раскатать при помощи скалки в лепешку, шириной в восемь миллиметров.
  • Желток отделить от белка, взбить вилочкой и добавить небольшое количество воды. Хорошо перемешать и смазать лепешку из теста по всей поверхности.
  • Поверх желтка обильно посыпать сахар.

Печенье на сметане: очень вкусно и просто. 3

  • Специальным фигурным ножом для теста и тонкостенным стаканчиком разрезать лепешку на прямоугольнички и  кружки средней величины. В принципе можно придать печенью любую форму.
  • Духовку заранее разогреть до ста девяноста градусов.
  • Прямоугольнички из теста уложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  • Противень отправить в духовку буквально на четверть часа.

Печенье на сметане: очень вкусно и просто. 4

Готовое печенье достать из духовки, дать ему немного остыть, красиво уложить на плоскую тарелочку и можно подавать к столу.

Печенье на сметане: готов

Заварите чай, садитесь с семьей к столу и наслаждайтесь хрустящим и вкусным печеньем!

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