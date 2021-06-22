Подсела на эту закуску, готовлю на все праздники и просто так, когда хочется вкусного

Освежающая закуска из огурцов, зелени и начинки из творожного сыра, крабовых палочек. Прекрасно подходит в качестве красивого блюда на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 3 шт;
- крабовые палочки, 200 г;
- сыр творожный, 140 г;
- соевый соус.
Процесс приготовления
Такие своеобразные роллы – это освежающее блюдо на любой стол.
Огурцы нужно взять длинные, чтобы получились красивые полоски, которые можно сделать при помощи овощечистки.
Крабовые палочки мелко режем и смешиваем с творожным сыром и мелко рубленным укропом. Зелень можно не добавлять, делайте все по вкусу.
Несколько пластинок (4 шт) огурца выкладываем рядом, кладем начинку и сворачиваем рулет, режем на порционные кусочки.
Раскладываем на блюдо, отправляем в холодильник, чтобы закуска охладилась. Будет достаточно 30 – 40 минут и подаем к столу с соевым соусом.
По вкусу и желанию, к крабовым палочкам и сыру добавляйте отварной рис или яйцо. Тогда закуска получается более сытной.
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