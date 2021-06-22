Подсела на эту закуску, готовлю на все праздники и просто так, когда хочется вкусного

Освежающая закуска из огурцов, зелени и начинки из творожного сыра, крабовых палочек. Прекрасно подходит в качестве красивого блюда на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 3 шт;

крабовые палочки, 200 г;

сыр творожный, 140 г;

соевый соус.

Процесс приготовления

Такие своеобразные роллы – это освежающее блюдо на любой стол.

Огурцы нужно взять длинные, чтобы получились красивые полоски, которые можно сделать при помощи овощечистки.

Крабовые палочки мелко режем и смешиваем с творожным сыром и мелко рубленным укропом. Зелень можно не добавлять, делайте все по вкусу.

Несколько пластинок (4 шт) огурца выкладываем рядом, кладем начинку и сворачиваем рулет, режем на порционные кусочки.

Раскладываем на блюдо, отправляем в холодильник, чтобы закуска охладилась. Будет достаточно 30 – 40 минут и подаем к столу с соевым соусом.