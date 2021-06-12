Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

Ароматный кабачковый рулет прекрасно сочетается с разными начинками. В этот раз я готовлю с сыром и шампиньонами, свежей зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- яйца, 4 шт;
- укроп;
- мука, 120 г;
- соль, смесь перцев, итальянские травы;
- шампиньоны, 300 г;
- сыр, 150 г.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке, отжимаем.
Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости, потом наливаем немного растительного масла, солим и перчим, тушим до готовности. Остужаем.
Кабачки смешиваем с чесноком, специями, смесью перцев, измельченным укропом и яйцами. Массу хорошо вымешиваем и всыпаем муку, перемешиваем.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем массу, разравниваем по всей форме.
Запекаем корж при 200 градусов в течение 20 минут.
Выкладываем корж с пергаментом на стол
Выкладываем грибы, посыпаем тертым сыром.
Сворачиваем плотный рулет и сверху еще посыпаем сыром.
Отправляем в духовку и допекаем 10 минут.
Рулет получается очень ароматным и вкусным, как в горячем, так и в холодном виде. Это отличное дополнение к любым блюдам.
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