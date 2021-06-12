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Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

Ароматный кабачковый рулет прекрасно сочетается с разными начинками. В этот раз я готовлю с сыром и шампиньонами, свежей зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • укроп;
  • мука, 120 г;
  • соль, смесь перцев, итальянские травы;
  • шампиньоны, 300 г;
  • сыр, 150 г.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке, отжимаем.

Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости, потом наливаем немного растительного масла, солим и перчим, тушим до готовности. Остужаем.

Кабачки смешиваем с чесноком, специями, смесью перцев, измельченным укропом и яйцами. Массу хорошо вымешиваем и всыпаем муку, перемешиваем.

Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

Противень застилаем пергаментом и выкладываем массу, разравниваем по всей форме.

Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

Запекаем корж при 200 градусов в течение 20 минут.

Выкладываем корж с пергаментом на стол

Выкладываем грибы, посыпаем тертым сыром.

Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

Сворачиваем плотный рулет и сверху еще посыпаем сыром.

Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

Отправляем в духовку и допекаем 10 минут.

Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

Рулет получается очень ароматным и вкусным, как в горячем, так и в холодном виде. Это отличное дополнение к любым блюдам.

Простой кабачок, а вкуснее кабачки вы не готовили. Все ищут такой рецепт

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