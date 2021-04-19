Знакомый узбек научил резать морковь соломкой за 40 секунд. Теперь так режу все овощи

Вкусное блюдо получается не только из-за качественных продуктов, но и из-за того, насколько красиво вы его сделали. Внешний вид блюда должен сразу вызывать аппетит и желание его попробовать.

Даже в плов можно нарезать морковь как угодно, но получается красиво и аппетитно, если овощ нарезается тонкой соломкой, а не натирается на терке.

Необходимо взять острый нож, который без проблем справиться с нарезкой твердого овоща.

Рукой держим морковь так, чтобы ладонь образовала домик над овощем.

Второй рукой делаем быстрые движения, чтобы кружочки моркови выкладывались на доску ровным рядом.

Теперь прижимаем кружочки к доске и режем их соломкой. Размер нарезки выбирайте сами, как вам больше нравиться ощущать овощ в блюде.

Когда овощи нарезаются, а не натираются и пропускаются через пресс, любое блюдо получается гораздо вкуснее и ароматнее.