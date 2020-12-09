Узнал идеальный способ подготовки чугунной сковороды. Покрытие сало лучше любого тефлона

Купив новую чугунную сковороду, я, конечно, внимательно ознакомился с инструкцией, как ее подготовить к работе. Согласно рекомендации, сковороду необходимо было смазать растительным маслом и поставить в духовку на 1 час при температуре около 150 градусов.

Я совсем не был уверен в том, что через час я выну пригодный к работе инструмент. Поэтому решил пойти другим, проверенным способом.

Сначала очень хорошо моем сковороду с моющим средством и железной мочалкой. Если не уверены в качестве покрытия сковороды, лучше просто промойте обычной кухонной губкой.

Ставим на плиту и нагреваем по максимуму.

Можно взять обычную кухонную тряпочку без ворса или пробку от шампанского и обмотать е тряпочкой. Главное, чтобы тряпочки были из натуральных тканей.

Сковорода стоит на плите и все еще греется. Смазываем ее растительным маслом (используя тряпочку). Оставляем так до полного испарения масла.

Уменьшаем нагрев сковороды и повторяем процедуру.

Повторяем 3 – 4 раза, каждый раз уменьшая немного нагрев сковороды – доводим до рабочей температуры.

Режем лук, наливаем в сковороду растительное масло и обжариваем лук. Это помогает удалить неприятные запахи со сковородки.

Сковороду после остывания протираем бумажными полотенцами, убирая остатки масла и лука.

Вот и все, теперь чугунная сковорода полностью готова к дельнейшей эксплуатации.

При мытье сковороды, не используйте моющее средство, оно портит покрытие. А лучше всего, не мыть сковороду. А убирать остатки бумажными салфетками. Тогда сковорода всегда будет покрыта тонким слоем масла и не будет портиться.