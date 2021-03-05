Торт из печенья с вишней — скорая помощь хозяйке

Невероятно вкусный, домашний торт из печенья с вишней, с маслянно-сметанным кремом!
Торт из печенья с вишней: подготовим необходимые ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр — бисквитного печенья (савоярди)
- 10 (десять) гр — желатина
- 170 (сто семьдесят) гр — сахара
- 300 (триста) гр — сметаны
- 170 (сто семьдесят) гр — сливочного масла
- 300 (триста) гр — йогурта
- 300 (триста) мл — жидких сливок
- 500 (пятьсот) гр — вишни (свежей или замороженной)
Для сиропа нам понадобится:
- 3 (три) ст. ложки — сахара
- 200 (двести) гр — молока
Для декора:
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- 15 (пятнадцать) шт — вишни
- 100 (сто) гр — молочного шоколада
Рецепт приготовления:
- Из трех столовых ложек сахара сделайте карамель и влейте холодное молоко. Варите на маленьком огне до тех пор, пока сахар не растает
- Желатин залейте водой и оставьте до набухания на минут пятнадцать
- Размягчите сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры
- Сформируйте торт в разъемной форме. Выложите слой печенья и полейте карамельным молоком
- Взбейте сливки при помощи миксера до пышной массы и отправьте в холодильник
- Масло сливочное смешайте с сахаром или пудрой и взбейте до воздушной массы
- В эту массу добавьте сметану и йогурт, растопленный на водяной бане желатин и хорошо взбейте до однородной массы. Введите сливки из холодильника и смешайте до однородности
- Часть крема выложите на печенье, сверху слой вишен и слой печенья и оставшийся крем. Украсьте вишенками и растопленным в молоке шоколадом. Вишни смешайте с сахаром. Отправьте торт в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
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