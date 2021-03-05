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Торт из печенья с вишней — скорая помощь хозяйке

Невероятно вкусный, домашний торт из печенья с вишней, с маслянно-сметанным кремом!

Торт из печенья с вишней: подготовим необходимые ингредиенты

Торт из печенья с вишней

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — бисквитного печенья (савоярди)
  2. 10 (десять) гр — желатина
  3. 170 (сто семьдесят) гр — сахара
  4. 300 (триста) гр — сметаны
  5. 170 (сто семьдесят) гр — сливочного масла
  6. 300 (триста) гр — йогурта
  7. 300 (триста) мл — жидких сливок
  8. 500 (пятьсот) гр — вишни (свежей или замороженной)

Для сиропа нам понадобится:

  1. 3 (три) ст. ложки — сахара
  2. 200 (двести) гр — молока

Для декора:

  1. 1 (одна) ст. ложка — сахара
  2. 15 (пятнадцать) шт — вишни
  3. 100 (сто) гр — молочного шоколада

Рецепт приготовления:

Торт из печенья с вишней

  • Из трех столовых ложек сахара сделайте карамель и влейте холодное молоко. Варите на маленьком огне до тех пор, пока сахар не растает
  • Желатин залейте водой и оставьте до набухания на минут пятнадцать
  • Размягчите сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры
  • Сформируйте торт в разъемной форме. Выложите слой печенья и полейте карамельным молоком
  • Взбейте сливки при помощи миксера до пышной массы и отправьте в холодильник
  • Масло сливочное смешайте с сахаром или пудрой и взбейте до воздушной массы
  • В эту массу добавьте сметану и йогурт, растопленный на водяной бане желатин и хорошо взбейте до однородной массы.
    Введите сливки из холодильника и смешайте до однородности
  • Часть крема выложите на печенье, сверху  слой вишен и  слой печенья и оставшийся крем. Украсьте вишенками и растопленным в молоке шоколадом. Вишни смешайте с сахаром. Отправьте торт в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

 

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