Сыр за копейки, всего за 15 минут, из 2 ингредиентов. Вкуснее брынзы, дешевле магазинного

Из молока вы сможете просто и быстро сделать очень вкусный сыр или сырную массу с самыми разными добавками из специй, пряных трав и свежей зелени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко жирное, 3 л;

уксус 9 %, 21 мл;

вода, 21 мл;

соль.

Процесс приготовления

Чтобы сыр получился очень вкусным и нежным, конечно, будет лучше, если вы возьмете домашнее и жирное молоко. Если такового нет, тогда покупайте в магазине с самым высоким процентом жирности.

Молоко нагреваем.

Уксус смешиваем с водой.

Доводим до кипения молоко и вливаем смесь уксуса с водой, постоянно перемешиваем.

Когда станет отделяться сыворотка, снимаем с плиты кастрюлю.

Сито застилаем марлей в несколько слоем, выкладываем массу и даем ей стечь.

Сыр солим, накрываем марлей, кладем в сито, сверху – груз. Оставляем на 15 минут.

Переворачиваем сыр и солим вторую сторону, опять кладем в сито и ставим груз.

В таком виде отправляем в холодильник на ночь.

Утром у вас будет вкусный сыр.

Если хотите, когда творог стечет, добавьте разные добавки и потом опять положите в марлю и положите в сито.