Сыр за копейки, всего за 15 минут, из 2 ингредиентов. Вкуснее брынзы, дешевле магазинного

Из молока вы сможете просто и быстро сделать очень вкусный сыр или сырную массу с самыми разными добавками из специй, пряных трав и свежей зелени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко жирное, 3 л;
- уксус 9 %, 21 мл;
- вода, 21 мл;
- соль.
Процесс приготовления
Чтобы сыр получился очень вкусным и нежным, конечно, будет лучше, если вы возьмете домашнее и жирное молоко. Если такового нет, тогда покупайте в магазине с самым высоким процентом жирности.
Молоко нагреваем.
Уксус смешиваем с водой.
Доводим до кипения молоко и вливаем смесь уксуса с водой, постоянно перемешиваем.
Когда станет отделяться сыворотка, снимаем с плиты кастрюлю.
Сито застилаем марлей в несколько слоем, выкладываем массу и даем ей стечь.
Сыр солим, накрываем марлей, кладем в сито, сверху – груз. Оставляем на 15 минут.
Переворачиваем сыр и солим вторую сторону, опять кладем в сито и ставим груз.
В таком виде отправляем в холодильник на ночь.
Утром у вас будет вкусный сыр.
Если хотите, когда творог стечет, добавьте разные добавки и потом опять положите в марлю и положите в сито.
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