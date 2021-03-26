Картофель с мясом запеченный в рукаве приготовить совсем не сложно. А получается невероятно вкусно! Отличный вариант блюда и для торжества. Готовьте с удовольствием.

Картофель с мясом запеченный в рукаве: ингредиенты

800 (восемьсот) гр — картофеля 500 (пятьсот) гр — мяса 2 (два) зубчика — чеснока 1 (одна) шт — лука 2 (две) ст. ложки — соевого соуса 1 (одна) ст. ложка — сухого укропа 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла соль по вкусу перец по вкусу специи по желанию

Рецепт приготовления: