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Картофель с мясом запеченный в рукаве

Картофель с мясом запеченный в рукаве приготовить совсем не сложно. А получается невероятно вкусно! Отличный вариант блюда и для торжества. Готовьте с удовольствием.

Картофель с мясом запеченный в рукаве

Картофель с мясом запеченный в рукаве: ингредиенты

  1. 800 (восемьсот) гр — картофеля
  2. 500 (пятьсот) гр — мяса
  3. 2 (два) зубчика — чеснока
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
  6. 1 (одна) ст. ложка — сухого укропа
  7. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
  8. соль по вкусу
  9. перец по вкусу
  10. специи по желанию

Рецепт приготовления:

  • Картофель следует нарезать произвольными кусочками
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Чеснок измельчите
  • Уложите картофель и мясо в рукав, добавьте соль, перец, специи, укроп, лук и чеснок, соус, перемешайте все рукой и запечатайте рукав
  • Отправьте блюдо запекаться при 180 градусах на 40 минут. Духовку разогреть предварительно
  • В это блюдо можно добавить и грибов. Как вы поняли, оно совсем не прихотливое. По желанию, добавьте и помидоры, нарезанные кружочками. Они дадут еще больше сока нашему мясу и картофелю. Кто любит зелень — добавляйте ее, прям не жалея! Зеленью блюдо не испортишь. Получается очень ароматно и вкусно. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Будьте здоровы.
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