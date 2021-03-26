Картофель с мясом запеченный в рукаве приготовить совсем не сложно. А получается невероятно вкусно! Отличный вариант блюда и для торжества. Готовьте с удовольствием.
Картофель с мясом запеченный в рукаве: ингредиенты
- 800 (восемьсот) гр — картофеля
- 500 (пятьсот) гр — мяса
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 1 (одна) шт — лука
- 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
- 1 (одна) ст. ложка — сухого укропа
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- специи по желанию
Рецепт приготовления:
- Картофель следует нарезать произвольными кусочками
- Лук нарежьте полукольцами
- Чеснок измельчите
- Уложите картофель и мясо в рукав, добавьте соль, перец, специи, укроп, лук и чеснок, соус, перемешайте все рукой и запечатайте рукав
- Отправьте блюдо запекаться при 180 градусах на 40 минут. Духовку разогреть предварительно
- В это блюдо можно добавить и грибов. Как вы поняли, оно совсем не прихотливое. По желанию, добавьте и помидоры, нарезанные кружочками. Они дадут еще больше сока нашему мясу и картофелю. Кто любит зелень — добавляйте ее, прям не жалея! Зеленью блюдо не испортишь. Получается очень ароматно и вкусно. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Будьте здоровы.
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