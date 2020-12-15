Закуска из куриной печени! Чтобы гости удивлялись и просили рецепт

Из куриной печени можно сделать очень много вкусных и необычных блюд, разных закусок. И на праздничный стол тоже. Изюминка рецепта в том, что не нужно долго стоять на кухне, все получается быстро и просто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень куриная, 500 г;
- бекон, 400 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- соевый соус, 3 ст.л;
- сок лимонный, 2 ст.л;
- масло растительное, 1 ст.л;
- мед, 1 ч.л;
- паприка, 0.5 ч.л;
- перец, пара щепоток.
Процесс приготовления
Печень хорошо промываем, удаляем все лишнее и режем на 2 части.
Заправляем печень соевым соусом, лимонным соком, медом, растительным маслом.
Добавляем специи, мелко рубленый чеснок.
Все хорошо вымешиваем и оставляем печень немного мариноваться. Около 20 минут.
Совет: бекон вы можете заменить на свиную грудинку.
Бекон или грудинку режем тонкими полосками.
У меня из печени получается 26 порционных кусочков, значит и бекона мне нужно 13 ломтиков. Из 1 ломтика будет 2 рулетика.
Каждый кусочек печени заворачиваем в бекон и фиксируем зубочисткой.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем рулетики, смазываем их оставшимся от печени соусом.
Духовку разогреваем до 220 градусов и запекаем около 20 минут – до румяности бекона.
Зубочистки вынимаем и рулетики выкладываем на блюдо, предварительно застеленное листьями салата.Можно еще посыпать их сверху кунжутом или укропом.
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