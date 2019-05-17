Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

Ингредиенты:
Для теста -
- Масло растительное – ¼ стакана
- Вода горячая – ½ стакана
- Мука- 2 стакана
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 щеп.
Для начинки -
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Фундук – 30 г.
- Груша – 3шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 30 г.
Приготовление:
1) Для приготовления теста смешать муку, сахар и соль.
2) Добавить растительное масло.
3) Влить горячую воду и замесить тесто.
4) Готовое тесто получается мягкое и эластичное.
5) Груши почистить, разрезать пополам и вынуть сердцевину.
6) На сухой сковороде обжарить фундук.
7) Измельчить фундук при помощи скалки.
8) На сковороду выложить сливочное масло, растопить его и добавить сахар.
9) Выложить на сковороду груши и подождать пока сахарный сироп не впитается в них, перевернуть и карамелизовать со второй стороны.
10) Тесто разделить на 6 равных частей, каждую часть раскатать в круг.
11) В центр круга положить грушу и разрезать ее веером (сделать несколько разрезов сверху вниз, не разрезая до конца), сверху посыпать корицей.
12) Защипнуть края теста, сверху посыпать орехами и сахаром.Духовку разогреть до 200 градусов, выпекать галеты в течение 25-30 минут.
*** Приятного аппетита ***
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