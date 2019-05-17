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Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт
Хотите рецепт на скорую руку, где ничего нельзя испортить в приготовлении, а получается гарантированно вкусно? Галета с фруктами - именно такой случай.

Ингредиенты:

Для теста -

  • Масло растительное – ¼ стакана
  • Вода горячая – ½ стакана
  • Мука- 2 стакана
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щеп.

Для начинки -

  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Фундук – 30 г.
  • Груша – 3шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 г.

Приготовление:

1) Для приготовления теста смешать муку, сахар и соль.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

2) Добавить растительное масло.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

3) Влить горячую воду и замесить тесто.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт4) Готовое тесто получается мягкое и эластичное.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

5) Груши почистить, разрезать пополам и вынуть сердцевину.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

6) На сухой сковороде обжарить фундук.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

7) Измельчить фундук при помощи скалки.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

8) На сковороду выложить сливочное масло, растопить его и добавить сахар.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

9) Выложить на сковороду груши и подождать пока сахарный сироп не впитается в них, перевернуть и карамелизовать со второй стороны.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

10) Тесто разделить на 6 равных частей, каждую часть раскатать в круг.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт11) В центр круга положить грушу и разрезать ее веером (сделать несколько разрезов сверху вниз, не разрезая до конца), сверху посыпать корицей.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

12) Защипнуть края теста, сверху посыпать орехами и сахаром.

Духовку разогреть до 200 градусов, выпекать галеты в течение 25-30 минут.

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

*** Приятного аппетита ***

Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

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