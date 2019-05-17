Галета с карамелизованной грушей и орехами: пошаговый фото рецепт

Ингредиенты:

Для теста -

Масло растительное – ¼ стакана

Вода горячая – ½ стакана

Мука- 2 стакана

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 щеп.

Для начинки -

Корица молотая – 1 ч.л.

Фундук – 30 г.

Груша – 3шт.

Сахар – 2 ст.л.

Масло сливочное – 30 г.

Приготовление:

1) Для приготовления теста смешать муку, сахар и соль.

2) Добавить растительное масло.

3) Влить горячую воду и замесить тесто.

4) Готовое тесто получается мягкое и эластичное.

5) Груши почистить, разрезать пополам и вынуть сердцевину.

6) На сухой сковороде обжарить фундук.

7) Измельчить фундук при помощи скалки.

8) На сковороду выложить сливочное масло, растопить его и добавить сахар.

9) Выложить на сковороду груши и подождать пока сахарный сироп не впитается в них, перевернуть и карамелизовать со второй стороны.

10) Тесто разделить на 6 равных частей, каждую часть раскатать в круг.

11) В центр круга положить грушу и разрезать ее веером (сделать несколько разрезов сверху вниз, не разрезая до конца), сверху посыпать корицей.

12) Защипнуть края теста, сверху посыпать орехами и сахаром.

Духовку разогреть до 200 градусов, выпекать галеты в течение 25-30 минут.

*** Приятного аппетита ***